—La Nueva por el grupo, por La Nueva Luna:, no quise llamarlo de la misma manera. El Mago… bueno, porque soy el Mago. Y los músicos que tengo son todos los músicos que estaban en La Nueva Luna. Entonces pensamos un nombre para no relacionar, sí en la parte musical pero no en la parte del nombre, es decir, de marca. Y también por respeto a mi compañero, a mi amigo que ha fallecido el año pasado, decidí no llamarlo de la misma manera. Me parecía que si me presentaba en algún lugar sin saber si iba a tener trabajo o no me parecía que si me presentaban como La Nueva Luna porque iba a faltar un compañero, entonces como que emotiva y emocionalmente iba a ser peor que lo que pasamos en nuestros principios, ¿no es cierto? Entonces, nos llamamos de otra manera y listo. La gente nos reconoce, nos ve y sabe lo que hacemos, porque de hecho somos músicos que estamos juntos desde hace un montón de años. Así que… por eso, nada más.