República Dominicana

Inflación anual supera el 5% y afecta el costo de vida en República Dominicana

El Banco Central de República Dominicana atribuyó el segundo aumento consecutivo del indicador al encarecimiento de los combustibles y de alimentos de consumo masivo, en un contexto de tensiones geopolíticas y presión externa sobre el petróleo

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Cesto de mimbre con varios paquetes y bolsas de harina, sémola, polvos para hornear, pasta seca, pellets, y pequeños productos de masa horneada.
El Banco Central de República Dominicana informó que la inflación interanual llegó a 5.35 % y superó el rango meta oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco Central de República Dominicana(BCRD) reportó que la inflación interanual alcanzó el 5.35 %, superando el rango meta oficial, lo que ha impactado de manera directa en los bolsillos de las familias dominicanas. De acuerdo con datos del propio Banco, este aumento en el costo de vida se produce en un contexto internacional marcado por el encarecimiento de los combustibles y la presión sostenida en los precios de productos alimenticios de consumo masivo.

Según el Banco Central de República Dominicana, el incremento observado por segundo mes consecutivo en la inflación interanual responde principalmente a los ajustes en los precios de la gasolina y el diésel, medidas adoptadas por el Gobierno dominicano tras los aumentos internacionales del petróleo, consecuencia de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

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La entidad monetaria detalló que la inflación acumulada entre enero y mayo de 2026 fue de 1.50 %, mientras que la variación mensual registrada en mayo fue de 0.31 %, cifra menor a la de abril, que había sido de 0.49 %. El rango meta que las autoridades fijan para la inflación es de 4.0% ± 1.0%, lo que significa que el dato de mayo se sitúa por encima de lo esperado por los responsables de la política económica.

El BCRD atribuye la reciente presión inflacionaria a factores exógenos, especialmente el alza en las cotizaciones del petróleo, que ha repercutido en el costo de los combustibles y, en consecuencia, en el precio final del transporte y de los productos básicos. En abril, la inflación anual ya había llegado al 5,11 %, según datos del Banco Central recogidos por la agencia, lo que marcó el nivel más alto en tres años.

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Una mano sostiene billetes de dólar estadounidense en abanico, con un mercado callejero borroso de frutas y personas al fondo.
El Banco Central reportó que la inflación acumulada entre enero y mayo de 2026 fue de 1.50 % y que la variación mensual de mayo alcanzó 0.31 %. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el portal Trading Economics, la inflación en República Dominicana ha mostrado una tendencia ascendente en los primeros meses del año, con un promedio histórico mucho mayor, pero con una clara aceleración desde marzo de 2026. El índice de precios al consumidor (IPC) reflejó en abril una variación mensual de 0.5 %, mientras que la inflación acumulada en 2026 alcanzó el 1.2 %. La entidad financiera internacional detalló que la inflación subyacente, la cual excluye los componentes más volátiles de la canasta familiar, se ubicó en 4.87 % para el mes de abril, dentro del rango objetivo de la política monetaria.

El impacto de la inflación se ha sentido con especial fuerza en la canasta básica familiar dominicana. De acuerdo con cifras oficiales, el costo promedio nacional de la canasta básica aumentó de 46,570.70 a 48,746.66 pesos en el último año, es decir, un alza absoluta de 2,175.96 pesos dominicanos, equivalente a una variación del 4.67 %. El aumento afecta principalmente a los hogares de menores ingresos, que destinan una mayor proporción de su presupuesto a alimentos y servicios esenciales. Entre los productos con mayores incrementos en el precio destacan el café, el agua purificada, los refrescos, los aguacates, los ajíes, el bacalao, las naranjas, la yuca, los limones agrios y los tomates.

El alza de precios afectó a productos de la canasta básica como café, agua purificada, refrescos, aguacates, ajíes, bacalao, naranjas, yuca, limones agrios y tomates. Foto de archivo. EFE/ Johnson Sabin
El alza de precios afectó a productos de la canasta básica como café, agua purificada, refrescos, aguacates, ajíes, bacalao, naranjas, yuca, limones agrios y tomates. Foto de archivo. EFE/ Johnson Sabin

El Banco Central también informó que, dentro de la canasta básica, los rubros de transporte y bebidas alcohólicas y tabaco mostraron subidas importantes. El transporte registró un aumento del 5.3 % en los precios, en línea con los incrementos internacionales del petróleo. En contraste, los precios de la ropa y el calzado disminuyeron un 1.4 % respecto al año anterior.

El presidente Luis Abinader garantizó recientemente que no habrá más aumentos en los productos básicos, luego de reuniones con representantes del sector empresarial. El mandatario explicó que el Gobierno mantiene un diálogo abierto con los principales actores económicos para evitar nuevas alzas y proteger el poder adquisitivo de las familias dominicanas.

El Banco Central de República Dominicana comunicó que mantiene una vigilancia permanente sobre la inflación subyacente, con el objetivo de orientar adecuadamente la política monetaria y mitigar el impacto de la volatilidad en los precios internacionales sobre la economía doméstica. Las autoridades económicas insisten en que el comportamiento de la inflación sigue de cerca los movimientos del mercado internacional de combustibles, que continúan representando un reto para la estabilidad de los precios internos.

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