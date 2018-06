Nos cantaban "Fiebre de primavera" en tiempos en que aún vivíamos en blanco y negro. No puedo decir que me acuerdo del programa de TV -no podría reproducir parlamentos y toda esa época de la televisión adquiere la forma de un sueño-, pero sí me acuerdo de Violeta, con su voz clarita, sus ojos redondos y su onda de chica hermosa y buena gente; una Doris Day criollita con estilo italiano, cuando Italia aún marcaba el paso de la música popular en la Argentina y de a poco nos dejábamos caer en los brazos de la música en inglés. Durante unos años, los de mi primera infancia, Violeta lo fue todo: twist y melancolía; entusiasmo y romanticismo. Fue la voz amiga y delicada, de sensualidad escondida y reservada para la intimidad, y tuvo el rostro de la mujer ideal, soñada.