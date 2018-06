"Creo que estoy capacitada para aguantarme lo que me puedan llegar a decir los jurados, no le tengo miedo a eso. Sí va ser muy gracioso porque sé que papá va a ir a todas las previas. Él me dijo que usara todas remeras largas, que me tape, no quiere que use nada corto ni pegado al cuerpo. Además, me dijo que va a estar atento a que nadie me toque. Es súper celoso, pero se la va a tener que bancar. Yo lo voy a hacer igual", señala, muy segura.