Por su parte, el mediático declaró que tiene esperanzas de que en algún momento lo acepten en la familia: "Con Alexander al principio me llevaba bien hasta que le llenaron la cabeza. A Mariana nunca la vi, le diría que es hermosa y a Paul, que amo a su hija y siempre la cuidaré. Antes, no podía dormir abrazado con ninguna chica, y con Charlotte me encanta hacerlo. Me enamoraron sus besos y abrazos. Su ternura. Tuve una infancia dura: fui ayudante de albañil, trabajé en una verdulería, fui futbolista, tuve una marca de ropa de chicos, pero me fundí. Nos hacemos bien, Charlotte me da contención que no tuve. Y yo la equilibré: ella tenía una vida muy desordenada, salía mucho, y ahora está más tranquila. Ojalá algún día lo entiendan y acepten nuestra felicidad".