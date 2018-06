"Despidiéndome del estado más maravilloso que me ha tocado vivir. Del más perfecto y mágico. Del más incómodo y cómodo a la vez. El que más me hizo desconocerme y conocerme. Que me hizo llorar y sentir mucha felicidad a la vez. Que me hizo conocer el amor verdadero y más puro. Ese estado pasajero del cual no quieres irte nunca pero esperas que termine. El que sabés que te cambia la vida para siempre. Ese estado que hace que ames sin conocer", arrancó su posteo.