"Anoche me fui a dormir con una sonrisa en el alma después de leer muchos mensajes cariñosos y me desperté hoy con una catarata de buenos deseos, que agradezco con ese mismo amor y la sonrisa ensanchada. En estos tiempos en los que la crueldad no da respiro y nos intenta confundir a todos en un torbellino de falacias, injusticias y jodideces (sic), que vaya a saber uno a que oscuros intereses personales obedecen, el amor, más que nunca, se torna imprescindible. Hoy cumplo 56 años y encuentro en la gratitud la mejor manera de celebrarlos", arrancó el posteo que realizó a través de su cuenta de Facebook.