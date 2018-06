"Creo que hay una gran confusión. Entiendo su sensación y su malestar aunque no comparta los motivos que ella dice. Pero si tiene un malestar y pidió públicamente mis disculpas, le pido disculpas en todo lo que me concierne. Que yo no esté de acuerdo con la totalidad de las cosas que denuncia no significa que no quiera que esté tranquila, por ella, por su familia y por Gaby (Fernández Capello, su marido), que es una persona maravillosa y me preocupa muchísimo lo que pueda estar pensando en este momento", dijo el intérprete en el ciclo Intrusos.