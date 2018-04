10. "Riders On The Storm" está inspirada en "Ghost Riders In The Sky". La canción que canta Vaughn Monroe en el clásico western tiene la base del tema que mezcló jazz y country. Los jinetes fantasmas fueron cambiados por jinetes en la tormenta. Manzarek, que murió en 2013 a los 74 años, aseguraba que los últimos susurros de Riders On The Storm provienen del más allá, y que de un modo premonitorio es Jim adelantándose a su fin inminente.