El músico sube la apuesta: "Todo es increíble. El uso de loops de siete beats que tiene 'Money' es único. 7×4… ¡una cosa de locos! La guitarra de Gilmour, lo simple, el buen gusto, los colores, el uso de efectos, lo juguetona de la batería de Mason… Es todo magia, inspiración, todo número uno. No puedo dejar de hablar con felicidad y con emoción de ese disco, de la introducción con 'Speak To Me' hasta los coros de Clare Torry en 'The Great Gig In The Sky'. Le dio no con letra, sino con algo cantado y libre, algo que fue genial para la canción".