Si bien Prince hizo el tema en vivo algunas veces, la versión grabada originalmente en estudio (antes que The Family y que O'Connor) nunca se había escuchado. Warner y los representantes legales del difunto son quienes lanzaron esta gema escrita, arreglada, interpretada y producida por Prince. El tema fue grabado por Susan Rogers en 1984, quien comentó al diario británico The Guardian: "Un día entró en una habitación con una libreta y, en una hora, apareció la letra de 'Nothing Compares 2 U'". También comentó que el músico no había querido mostrar la canción en su versión original "porque trataba de una experiencia personal que nunca había tenido".