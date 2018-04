Además de español, habla inglés, portugués e italiano. Se instruyó con El Indio Romero, luego en el Teatro San Martín y también en la academia Actors Studio de Los Ángeles. Entre 2010 y 2012 -no recuerda el año con precisión- se instaló en Estados Unidos. Allí hizo la obra teatral Crazy like me (Loco como yo), las series CSI Miami, CSI New York, entre otras, y el filme In the name of street (En el nombre de la calle).