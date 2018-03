"Estábamos jugando un partido de fútbol con chicos de otras categorías. De repente apareció uno menudito con pelo lacio que me empujó para quitarme la pelota. A mí, que era bastante alto, me sorprendió cómo alguien tan chiquito tuviera ese coraje, esa pegada y esa zurda tan fuerte. Pasó, me empujó ¡y me sacó la pelota! Me quedé mirando y pensé 'Qué atrevido'. Entonces, vino un compañero y me dijo '¿Sabés quién es ese? Messi y acaba de fichar para el Barcelona'".