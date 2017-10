—Sí, leo y me interesa todo, pero me reservo mi opinión. Primero porque creo que los artistas, si no están metidos en la política, tienen que callarse la boca y entretener. Y segundo porque yo pago impuestos en España y ahí puedo criticar lo que quiera. Pero acá no estoy pagando impuestos hace mucho tiempo porque vivo afuera. Entonces, siento que si opino van a cuestionar por qué opino si ya no vivo acá. Así que no me parece justo decir lo que pienso.