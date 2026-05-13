Pudín frío de avena, cacao y mango: postre antioxidante y saciante

El contraste entre el amargor suave del cacao y la dulzura fresca del mango hacen de este postre una experiencia única, ideal para días de calor o para quienes buscan una opción dulce y saludable.
El pudín frío de avena, cacao y mango es súper fácil de preparar, no requiere cocción y se puede dejar listo en la heladera para el desayuno, la merienda o como postre.
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Esta receta es perfecta para aprovechar frutas de estación y sumar fibra, antioxidantes y energía de calidad. Además, es naturalmente libre de harinas refinadas y admite variantes veganas.
Receta de pudín frío de avena, cacao y mango
El pudín frío de avena, cacao y mango se prepara remojando avena con leche (puede ser vegetal), cacao puro en polvo y endulzante, dejando que tome cuerpo en frío. Se sirve en vasos individuales, coronado con cubos de mango fresco y, si quieres, semillas o frutos secos.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 2 horas (incluye refrigeración)
- Preparación activa: 10 minutos
- Refrigeración: 2 horas mínimo
Ingredientes
- 1 taza de avena arrollada fina
- 2 tazas de leche (puede ser de almendra, coco o la que prefieras)
- 2 cucharadas de cacao amargo en polvo
- 2 a 3 cucharadas de miel, azúcar mascabo o endulzante a gusto
- 1 mango grande, maduro
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- 1 pizca de sal
- Semillas de chía, nuez o almendra (opcional, para decorar)
Cómo hacer pudín frío de avena, cacao y mango, paso a paso
- Mezclar la avena, cacao y sal en un bol grande.
- Agregar la leche, el endulzante y la esencia de vainilla si se usa. Mezclar bien hasta que el cacao esté completamente incorporado.
- Tapar y llevar a la heladera al menos 2 horas (mejor toda la noche), para que la avena se hidrate y el pudín tome cuerpo.
- Pelar y cortar el mango en cubos pequeños o en láminas.
- Al momento de servir, revolver nuevamente el pudín y repartir en vasos o frascos individuales.
- Cubrir con el mango fresco y decorar con semillas o frutos secos si te gusta.
- Servir bien frío.
Consejos técnicos:
- Si quieres textura más cremosa, procesá la mezcla antes de refrigerar.
- Usa cacao puro, sin azúcar, para un sabor más intenso y saludable.
- El mango se agrega al final para que mantenga su frescura y jugosidad.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones generosas.
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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 170 kcal
- Grasas: 4 gr
- Carbohidratos: 31 gr
- Proteínas: 4 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 3 días, tapado o en frascos individuales.
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