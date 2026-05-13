Pudín frío de avena, cacao y mango: postre antioxidante y saciante

Tres vasitos de pudín de avena y cacao en capas, coronados con cubos de mango brillante y semillas de chía esparcidas, se presentan sobre una superficie de madera, con una cuchara de plata asomando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contraste entre el amargor suave del cacao y la dulzura fresca del mango hacen de este postre una experiencia única, ideal para días de calor o para quienes buscan una opción dulce y saludable.

El pudín frío de avena, cacao y mango es súper fácil de preparar, no requiere cocción y se puede dejar listo en la heladera para el desayuno, la merienda o como postre.

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Esta receta es perfecta para aprovechar frutas de estación y sumar fibra, antioxidantes y energía de calidad. Además, es naturalmente libre de harinas refinadas y admite variantes veganas.

Receta de pudín frío de avena, cacao y mango

El pudín frío de avena, cacao y mango se prepara remojando avena con leche (puede ser vegetal), cacao puro en polvo y endulzante, dejando que tome cuerpo en frío. Se sirve en vasos individuales, coronado con cubos de mango fresco y, si quieres, semillas o frutos secos.

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Tres vasitos de pudín de avena y cacao, cubiertos con cubos de mango brillante y semillas de chía, ofrecen una opción deliciosa y nutritiva para cualquier momento del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 2 horas (incluye refrigeración)

Preparación activa: 10 minutos

Refrigeración: 2 horas mínimo

Ingredientes

1 taza de avena arrollada fina 2 tazas de leche (puede ser de almendra, coco o la que prefieras) 2 cucharadas de cacao amargo en polvo 2 a 3 cucharadas de miel, azúcar mascabo o endulzante a gusto 1 mango grande, maduro 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional) 1 pizca de sal Semillas de chía, nuez o almendra (opcional, para decorar)

Cómo hacer pudín frío de avena, cacao y mango, paso a paso

Mezclar la avena, cacao y sal en un bol grande. Agregar la leche, el endulzante y la esencia de vainilla si se usa. Mezclar bien hasta que el cacao esté completamente incorporado. Tapar y llevar a la heladera al menos 2 horas (mejor toda la noche), para que la avena se hidrate y el pudín tome cuerpo. Pelar y cortar el mango en cubos pequeños o en láminas. Al momento de servir, revolver nuevamente el pudín y repartir en vasos o frascos individuales. Cubrir con el mango fresco y decorar con semillas o frutos secos si te gusta. Servir bien frío.

Sobre un fondo de madera clara se presentan ingredientes frescos como avena, cacao, leche, mango, miel y semillas, ideales para una preparación saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos técnicos:

Si quieres textura más cremosa, procesá la mezcla antes de refrigerar.

Usa cacao puro, sin azúcar, para un sabor más intenso y saludable.

El mango se agrega al final para que mantenga su frescura y jugosidad.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones generosas.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 170 kcal

Grasas: 4 gr

Carbohidratos: 31 gr

Proteínas: 4 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días, tapado o en frascos individuales.

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