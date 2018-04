La pasión que puede verse en ese videoclip traspasó la pantalla y el músico se enamoró de la bella joven que actualmente vive en Los Ángeles. "Natalia me da muchas cosas muy bonitas: me da mucho cariño, me da muy buena compañía, me da mucho amor. Es un amor incondicional; somos compañeros y sí estoy pasando por un momento de mi vida muy feliz a nivel laboral y a nivel personal también. Ella sabe cuánto la quiero", dijo en una charla con el ciclo Ventaneando.