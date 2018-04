Esta bien que violen a pendejos, está bien que te maten en la calle, está bien q los políticos nos choreen la guita, está bien q trafiquen merca,porque también está bien que la Tota Santillan esté libre y encima en televisión se preocupen por su salud mental y su paradero! Cuando van a entender que este tipo tiene q estar preso????? No les da vergüenza seguir hablando de este golpeador,hijo de puta! Ojo que acá tamb hubo menores involucradas ehhh y una camara Gesell q lo culpo a este personaje! Perdón mi descargo pero que país de mierda! Parece que nos merecemos todo lo que nos pasa! Este tipo fue a indagatoria hace una semana o 10 días atrás! Y? Y? Las victimas están esperando q resuelva todavía! Vergonzoso! Me descargo en mi red social! No voy mañana a ningún programa por las dudas que piensen q es prensa! Porque encima es más fácil pensar eso q pensar… si la verdad este tipo todavía anda por la calle como si nada? Increíble

