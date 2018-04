Además de los amigos y de su pareja, Mercedes Iñigo, que siempre están a su lado, la música es su mejor compañía: "Si no hay música, aunque sea la televisión… Es como que soy un pescado y la música es mi oxígeno. Todos los años me pasa algo. Me pasa una cosa y me diagnostican otra, y al final siempre terminan en que soy loco. Al último médico le digo '¿vos cuánto ganás' y me dice, no sé dos pesos. Le digo, 'escuchame, pelotudo, yo gano toda la guita que quiero, soy una estrella de rock, me cojo todas las minas… ¿y vos vas a querer que sea como vos? ¡Estás en pedo!'"