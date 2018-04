"Yo al mediodía vi una publicación en Facebook que nos pasaron, porque él había estado en Miramar en teoría en el día de ayer y no se lo encontraba por ningún lado. Después no sé bien cómo sucedió, pero volvió a Mar del Plata, yo lo llamé a su número personal para ver si era verdad que estaba desaparecido, no me atendió y a las cuatro de la tarde me suena el teléfono y era él. Le digo 'Tota ¿cómo estás?', y me dice 'bien, mejor que nunca', y tuvimos una charla de veinte minutos. Hablaba de diferentes cosas, muy rara la llamada, sinceramente me preocupó mucho", expresó el hombre de prensa.