"No le tengo que dar explicaciones a Nicole (Neumann), ni a nadie", había dijo Mica Viciconte -mujer de carácter muy fuerte, a no dudarlo- en medio de declaraciones cruzadas con la ex esposa de su actual novio, Fabián Cubero. Pero dos días después de aquellas palabras fue Poroto quien debió acercarle un par de explicaciones a ella. Porque el futbolista restó un par de porotos, justamente…