Lo que no pudo Pampita en sus ásperos cruces, lo consiguió Fabián Cubero. Porque lejos de aquel aspecto de dama de hierro con el que algunos la señalan, a Nicole Neumann se la vio vulnerable quizás por primera vez en su carrera. O así se mostró -al menos- en Cortá por Lozano, el programa de Telefe donde se desempeña como panelista. "Yo a su casa no tengo libre acceso, tampoco corresponde que él lo tenga en la mía", dijo, llorando, sobre su ex marido.