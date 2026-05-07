México

México y Canadá acuerdan fortalecer estrategia económica en el marco de la misión comercial

En la reunión se destacaron los avances del Plan de Acción México-Canadá, firmado por la presidenta Sheinbaum y el primer ministro Carney en 2025

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Marcelo Ebrard y el ministro canadiense de Comercio, Dominic LeBlanc, encabezaron el inicio de trabajos en la misión comercial mexicana en Canadá. (Crédito: Secretaría de Economía)

Este 7 de mayo de 2026, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el ministro canadiense de Comercio, Dominic LeBlanc, acordaron en Toronto incrementar el comercio y las inversiones bilaterales en el marco del Plan de Acción México-Canadá, lanzado en 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro Mark Carney.

El encuentro ocurrió durante el primer día de una histórica misión comercial mexicana a Canadá, en la que 244 empresarios de sectores como agroindustria, manufactura, farmacéutica, electromovilidad e industrias creativas desahogan más de mil citas de negocios con compañías canadienses. La misión se extiende dos días: hoy en Toronto y mañana en Montreal.

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Ebrard y LeBlanc se reúnen con banqueros, CEOs y fondos de pensiones

En el marco de la visita, ambos funcionarios sostuvieron una reunión de trabajo con directivos de Scotiabank y un almuerzo con CEOs de Air Canada, Bombardier, Brookfield, CN Rail, Martinrea, Sagard, Stingray, TC Energy y el Consejo de Negocios de Canadá. Posteriormente se reunieron con fondos de inversión y pensiones canadienses, encabezados por la Ontario Teachers’ Pension Plan.

En todos los encuentros, Ebrard subrayó las oportunidades que ofrece México para la inversión y la colaboración económica.

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Marcelo Ebrard, secretario de Economía, encabezó el inicio de los trabajos de la misión comercial mexicana en Canadá. (Foto: SRE)
Marcelo Ebrard, secretario de Economía, encabezó el inicio de los trabajos de la misión comercial mexicana en Canadá. (Foto: SRE)

“Estamos buscando nuevas posibilidades en un mundo que cambia todos los días. ¿Qué hacer frente a la incertidumbre? Abriendo nuevas oportunidades, tratando de estar cerca de amigos, cerca de socios confiables, cerca de otras oportunidades en el mercado”, dijo el secretario.

Vamos a mantener este esfuerzo; no se trata de un evento, es un proceso. Está comenzando desde nuestro país, así como también desde Canadá”, añadió Ebrard.

Información en desarrollo...

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