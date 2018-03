El posteo, en muy pocas horas consiguió más de 80 mil "Me gusta", además de decenas de comentarios de aliento: "Qué bonita foto", "Ay que linda. Yo también conservo la foto con mi último abrazo con mi papá, ocho días antes de fallecer. Muy fuerte", "En serio no puedo creer lo increíble que sos. Te aplaudo y ojalá a personas como vos no le pasaran cosas como perder gente querida" y "Se ve que sos tan humana y sensible, ojalá nunca cambies, eso te diferencia", fueron algunos.