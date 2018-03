Cuando le preguntaron si estaba a favor del amor libre, Barón contestó: "Estoy entendiendo que yo no necesito poseer a alguien para pasarla bien o sentirme segura. Segura me siento yo, el otro que haga lo que quiera y lo que me interesa con el otro es que sea verdadero estar con él, no él que me pertenezca. De hecho, estando en pareja, ¿nunca hay un deseo de estar con otra persona? Sí hay censura con respecto al deseo porque hay un compromiso. No sé cuán normal es una relación de años. Pero imaginarse el casamiento y estar toda la vida junto a alguien… A mí me gusta un montón. ¿Cómo no voy a querer estar con uno siempre, por más que sea un amor y la pase bomba…? Yo no soy celosa, cero, y de hecho, pienso a la persona que me gusta con otra y no me revuelve las tripas. Me da un poco igual que suceda cuando no estoy. A mí rendime cuando estás conmigo, después no me cambia".