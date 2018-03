En una de las entrevistas que concedió en esos días de acusaciones cruzadas y televisadas, Garay aseguró que el maltrato de Ardohain no era solo físico sino también verbal. Y que en el último tiempo las discusiones entre ellos, además de violentas, eran habituales. "Hubo peleas donde me dejó sangrando la boca", declaró, al tiempo que definió el vínculo con su ¿ex? cuñada: "Con Carolina teníamos una relación mínima . Tuvimos nuestras diferencias. ¿Viste cuando no congenías con una persona? Yo no le caía bien".