Según siguió contando, su ex, que tenía en ese momento tenía 23 años, "no se dio cuenta que no tenía regreso". "Cuando llegamos a Ezeiza, le dije 'Quiero que sepas que toda mi familia sabe lo que me hiciste, que no podés volver y que no tenés pasaje de vuelta'. A los dos se nos llenaron los ojos de lágrimas y se fue sabiendo que no me iba a ver nunca más", narró Ayos en en diálogo con Fernando Prensa en Falta de respeto.