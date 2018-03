Coco admite que la palabra "macho" tiene hoy una connotación negativa, pero aclaró que no define a su unipersonal. "La palabra 'macho' tiene una referencia muy nociva y ha tomado un protagonismo representativo feo. Cuando le puse 'La Cátedra del Macho' era como una excusa para hablar del barrio, de las cosas que fuimos cambiando los hombres, pero no de la deconstrucción cultural de uno, sino de las costumbres del hombre. Entonces, yo no he tenido nunca ningún tipo de inconveniente, porque hablo del sushi, del entrenamiento, de las redes sociales, de cómo nos ha costado a los hombres la modernidad, esencialmente. Es empático en general, no solo para el hombre sino también para la mujer. En los espectadores, tengo un 60% de mujeres y un 40 de hombres".