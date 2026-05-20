El reto que le han propuesto a Broncano las dos veinteañeras españolas que están en el top 10 del draft de la NBA femenina: “Hay que espabilar”

La jugadora del València Basket seleccionada por la WNBA, Awa Fam, y la jugadora del Club Perfumerías Avenida, Iyana Martín, también seleccionada, en 'La Revuelta'. / Captura de pantalla

Las jugadoras españolas Awa Fam e Iyana Martín se han convertido en las primeras representantes del baloncesto femenino nacional en alcanzar la primera ronda del draft de la WNBA, logrando las posiciones tres y siete en la edición de 2026. Antes de que Fam viaje a Estados Unidos para incorporarse al Seattle Storm y Martín comience su descanso vacacional, las deportistas han acudido a La Revuelta. Lo que no sabía David Broncano era que las veinteañeras le impondrían un reto al más puro estilo siglo XXI: “Hay que espabilar”.

Su paso por el programa de RTVE ha evidenciado tanto el alcance de su éxito deportivo como su capacidad para traspasar el ámbito estrictamente profesional. Cabe mencionar que solo 15 baloncestistas españolas han sido elegidas por franquicias de la WNBA en toda la historia, pero nunca antes ninguna había accedido a los siete primeros puestos del draft. Según ha recordado el medio Asatu News, ambas nacieron en 2006 y no han desarrollado su carrera a través del sistema universitario estadounidense, lo que les convierte en las dos únicas deportistas del Top 10 sin experiencia en la NCAA ni nacimiento en Estados Unidos.

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Qué han conseguido Awa Fam e Iyana Martín: elegidas en tercer y séptimo puesto en el draft de la WNBA

La presencia de Awa Fam en la tercera posición del draft iguala la marca histórica de Pau Gasol en el baloncesto masculino, como ha recordado Broncano. Familia de padres senegaleses y formada en el València Basket, Fam ha sido seleccionada por las Seattle Storm y prevé incorporarse al conjunto de inmediato. Iyana Martín, nacida en Oviedo y base del Perfumerías Avenida, en Salamanca, ha resultado elegida en séptimo lugar por las Portland Fire, una franquicia de reciente creación que debutará este año en la liga, aunque ella ha asegurado en el programa que no viajará a Estados Unidos.

Durante su intervención en el programa televisivo, ambas han relatado que comenzaron a competir a edades muy tempranas, a los 13 años, desarrollando una madurez acelerada por la exigencia del deporte de alto nivel. “Hemos vivido cosas que nos hacen sentirnos mayores”, han manifestado las dos jugadoras en la emisión. Este proceso de crecimiento personal también ha implicado independencia desde la adolescencia y una plena responsabilidad sobre su vida y su trayectoria profesional.

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En el mismo espacio, Iyana Martín ha detallado que, a diferencia de Fam, prefiere posponer su salto a los Estados Unidos: “Descansar a nivel mental y físico. Tenemos un Mundial en septiembre y quiero llegar bien. Ya habrá tiempo”. Mientras tanto, Fam ha asumido la inmediatez de su incorporación, señalando que ya ha realizado “celebraciones de despedida” antes de partir.

Awa Fam e Iyana Martín, invitadas de esta noche en 'La Revuelta'. / Captura de pantalla

Las jugadoras españolas retan a Broncano a hacer TikToks

Tanto Fam como Martín han explicado que el deporte les ha obligado a “vivir solas y ser cien por cien responsables”. La amistad entre ambas se remonta a la selección sub-13 y su contacto se ha mantenido durante los años, forjando una relación que, aunque ahora las enfrenta en la cancha, sigue vigente a nivel personal.

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La visita de las deportistas a La revuelta de TVE ha incluido un momento de análisis irónico propio del baloncesto moderno: aplicando la lógica del scouting, han evaluado a David Broncano como si fuera un rival deportivo. “Hemos investigado y consideramos que tienes que involucrarte un poco más en las redes sociales”, han dicho ambas, obsequiando al presentador un aro de luz como incentivo para potenciar su presencia digital. La interacción ha incluido también una ficha técnica en la que han señalado, entre otros aspectos, que Broncano “promedia 2,3 preguntas sobre dinero por posesión”.

Declaraciones de la jugadora española de baloncesto Iyana Martín, que completó su primer año como profesional a un gran nivel en Perfumerías Avenida y que ahora se prepara para jugar el Eurobasket con España.

El encuentro ha culminado con un improvisado partido de baloncesto dos contra dos, en el que las jugadoras han participado junto a David Broncano y Sergio Bezos, cerrando una aparición donde han alternado la reivindicación de su trayectoria con momentos de humor y autoconciencia generacional.

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