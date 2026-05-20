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Así cerrarían el IPC, el dólar y los intereses de los bancos en mayo de 2026 en Colombia en medio de las elecciones presidenciales

Expertos consultados proyectan una política monetaria más restrictiva, con impacto en el mercado de divisas y previsiones energéticas para los próximos meses

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Un sondeo de Reuters revela que la mayoría de analistas prevé una reducción de la tasa de interés a 9% por parte del Banco de la República - crédito Colprensa
Analistas esperan que la inflación y las tasas de interés sigan en aumento - crédito Colprensa

El panorama económico de Colombia para el resto de 2026 y comienzos de 2027 muestra nuevas señales de presión inflacionaria, ajustes en la tasa de intervención del Banco de la República y un crecimiento económico moderado. Así lo reveló la Encuesta de Opinión Financiera (EOF) de Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia, junto con la Encuesta de Expectativas de analistas económicos del Emisor.

De acuerdo con la EOF, la política monetaria de Colombia podría encarecerse en los próximos meses. La Junta Directiva del Banco de la República mantuvo la tasa de intervención en 11,25 % en abril de 2026, pero los analistas consultados prevén incrementos progresivos en la tasa de intervención.

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Para junio de 2026, la mediana de expectativas es de 11,75%, mientras que para agosto se proyecta un ascenso a 12,00% y para diciembre a 12,25%.

La tasa de interés del Banco de la República podría superar el 12% a finales de 2026 - crédito Fedesarrollo y bvc
La tasa de interés del Banco de la República podría superar el 12% a finales de 2026 - crédito Fedesarrollo y bvc

Por su parte, para lo que tiene que ver con el crecimiento económico, la EOF indica una moderación en las expectativas. Para 2026, el crecimiento proyectado se ubica en 2,3%, cifra una décima por debajo de la pronosticada en abril. La proyección central para 2027 repite ese 2,3%, con un rango de estimaciones entre 1,9% y 2,6%. El desempeño del primer trimestre de 2026 es evaluado con una expectativa de 2,1%, ligeramente inferior al dato oficial del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que fue de 2,2%. Las perspectivas para el segundo trimestre sitúan el crecimiento en 2,3 %.

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Y en cuanto a la inflación, la EOF señala que en abril alcanzó un 5,68% anual, con lo que superó el pronóstico promedio de 5,63%. Para mayo de 2026, la encuesta agrupa respuestas en torno a 5,89% anual, dentro de un rango de 5,83% a 5,93%.

De cara al cierre de 2026, el consenso prevé que la inflación se mantendrá en niveles altos y fuera del rango meta. “Se anticipa un 6,52% para diciembre, superior al 6,40% proyectado en abril. A 12 meses, es decir, mayo de 2027, la proyección es de 5,77%, lo que confirma que las expectativas siguen alejadas del rango objetivo del Banco de la República (2% a 4%)”, reportó la EOF.

La inflación anual seguirá estando lejos de la meta del Banco de la República (3%) - crédito Fedesarrollo y bvc
La inflación anual seguirá estando lejos de la meta del Banco de la República (3%) - crédito Fedesarrollo y bvc

Asimismo, el comportamiento de la tasa de cambio también es relevante para los mercados. En abril, el dólar cerró en $3.622, con una apreciación mensual de 1,3%, apenas por debajo de la expectativa previa de $3.630. Para mayo de 2026, los analistas esperan que la tasa de cambio fluctúe entre $3.750 y $3.800, con $3.770 como valor central.

“A diciembre de 2026, la mediana de previsiones sube a $3.800, un incremento en relación con los meses anteriores”, indicó el documento.

Otro dato por el que se consultó fue por el precio internacional del petróleo Brent, de referencia para Colombia. En abril, el barril cerró en USD114, lo que representa una caída mensual, pero se ubicó USD20,6 por encima de lo previsto por los analistas. En mayo, teniendo en cuenta la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, la EOF sitúa el barril dentro de un rango de USD101 a USD107 dólares, con USD105 como estimación central. Para diciembre de 2026, se prevé una reducción a USD89, aunque la cifra supera las proyecciones de encuestas anteriores.

El dólar en Colombia seguiría cerca de la línea de los $3.800 en los próximos meses - crédito Fedesarrollo y bvc
El dólar en Colombia seguiría cerca de la línea de los $3.800 en los próximos meses - crédito Fedesarrollo y bvc

Previsiones del Banco de la República para inflación y tasas de interés

Según la Encuesta mensual de expectativas de analistas económicos del Banco de la República, las presiones inflacionarias continuarán marcando el escenario económico. Las previsiones para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en diciembre de 2026 ascienden a 6,45%, que es 8 puntos básicos (PB) más que el registro de enero.

Para mayo de 2026, la mayoría de especialistas proyecta una inflación anual de 5,89%, con una variación mensual de 0,52 %.

Dichos cálculos se producen después de que el Dane informó una inflación anual de 5,68% en abril, impulsada principalmente por el encarecimiento de alimentos y bebidas no alcohólicas, que presentaron una variación mensual de 1,51 %.

La inflación anual en Colombia superaría el 6% en diciembre de 2026 - crédito Banco de la República
La inflación anual en Colombia superaría el 6% en diciembre de 2026 - crédito Banco de la República

De manera particular, la encuesta del Banco de la República indica que la inflación de alimentos podría ubicarse en 7,73% al concluir el año, nivel no visto desde finales de 2023.

Las expectativas para la tasa de intervención del Banco de la República sugieren incrementos en los próximos meses. Para junio, el mercado prevé un alza de 50 puntos básicos (pb) hasta 11,75%, desde el 11,25% vigente. Para julio, se anticipa un aumento más leve, por lo que se llevaría la tasa a 12%, nivel que se mantendría en septiembre, seguido de otra subida de 25 pb en octubre.

La decisión de la Junta Directiva de mantener en abril la tasa estable podría variar en función de la persistencia de la inflación elevada, justificando cambios adicionales de política monetaria durante el año si las condiciones lo requieren.

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