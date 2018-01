Ella fue la gran propulsora de este nuevo proyecto: "Fui perdiendo laburo y, a pesar de que estoy muy bien en América, sentía que tenía que hacer algo más y mi mujer me dio la idea. 'A vos que tanto te gusta, ¿por qué no lo hacés? Cuando pueda yo me sumo', me dijo. Y me animé. No es un momento fácil para vender un programa pero no hay muchos programas de turismo nacional tampoco".