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Israel bombardeó Beirut por primera vez desde el alto el fuego: el objetivo era el jefe de la Fuerza Radwan de Hezbollah

El primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que miembros de esa unidad de élite estuvieron detrás de ataques contra poblaciones civiles y de agresiones a soldados israelíes

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Israel bombardeó Beirut por primera vez desde el alto el fuego y apuntó contra el jefe de la Fuerza Radwan de Hezbollah
Israel bombardeó Beirut por primera vez desde el alto el fuego y apuntó contra el jefe de la Fuerza Radwan de Hezbollah

El Ejército de Israel lanzó este miércoles un bombardeo sobre los suburbios del sur de Beirut, en lo que constituye la primera ofensiva contra la capital libanesa desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 16 de abril. Según confirmaron las autoridades israelíes, el objetivo fue el comandante de la Fuerza Radwan, la unidad de élite de Hezbollah.

El ataque se concentró en el área de Dahiyeh, bastión del grupo terrorista en las afueras de la capital. De acuerdo con información oficial, la operación estuvo dirigida específicamente contra el líder de esa fuerza.

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Las Fuerzas de Defensa de Israel acaban de atacar en Beirut al comandante de la Fuerza Radwan en la organización terrorista Hezbollah para eliminarlo”, indicaron en un comunicado conjunto el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa, Israel Katz.

La acción marca un quiebre respecto a las semanas previas, durante las cuales los enfrentamientos se habían limitado principalmente al sur del Líbano. Aunque los bombardeos en esa región no cesaron completamente tras la tregua, la capital no había sido alcanzada desde principios de abril.

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Israel bombardeó Beirut por primera vez desde el alto el fuego y apuntó contra el jefe de la Fuerza Radwan de Hezbollah
El ataque se concentró en el área de Dahiyeh, bastión del grupo terrorista en las afueras de Beirut

En su declaración, las autoridades israelíes atribuyeron a la unidad atacada múltiples acciones armadas.

Los operativos de la Fuerza Radwan eran responsables de disparar contra comunidades israelíes y de dañar a soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel”, afirmaron Netanyahu y Katz. Ambos funcionarios defendieron la ofensiva y subrayaron que continuarán con este tipo de operaciones.

“No hay terrorista con inmunidad, el largo brazo de Israel alcanzará a cada enemigo y asesino”, agregaron en el mismo texto. También insistieron en que la prioridad del gobierno es garantizar la seguridad en las zonas del norte del país.

“Prometimos llevar seguridad a los residentes del norte. Así es como actuamos y así es como seguiremos actuando”, señalaron.

El ejército israelí no difundió en lo inmediato detalles adicionales sobre el resultado del ataque ni sobre el estado del objetivo. Tampoco se informó oficialmente si hubo víctimas en el bombardeo registrado en Beirut.

Israel bombardeó Beirut por primera vez desde el alto el fuego y apuntó contra el jefe de la Fuerza Radwan de Hezbollah
La acción marca un quiebre respecto a las semanas previas, durante las cuales los enfrentamientos se habían limitado principalmente al sur del Líbano

Medios estatales libaneses indicaron que los aviones israelíes atacaron el barrio de Ghobeiri, en las cercanías de Haret Hreik, una zona densamente poblada dentro del cinturón urbano del sur de la capital.

El alto el fuego alcanzado entre Israel y el Líbano a mediados de abril buscaba frenar la escalada de violencia tras semanas de enfrentamientos. Sin embargo, la calma ha sido relativa. Las fuerzas israelíes han mantenido ataques casi diarios en el sur del territorio libanés, donde también han llevado a cabo demoliciones en áreas bajo su control.

El acuerdo de cese de hostilidades tenía como objetivo abrir la puerta a negociaciones más amplias, pero esas conversaciones aún no han avanzado de manera sustancial. Entre los principales obstáculos se encuentran la negativa de Israel a retirar completamente sus tropas del sur del Líbano y la postura de Hezbollah, que rechaza participar en un proceso de diálogo en las condiciones actuales.

Israel bombardeó Beirut por primera vez desde el alto el fuego y apuntó contra el jefe de la Fuerza Radwan de Hezbollah
El acuerdo de cese de hostilidades tenía como objetivo abrir la puerta a negociaciones más amplias, pero esas conversaciones aún no han avanzado de manera sustancial

En ese marco, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, sostuvo que todavía no están dadas las condiciones para una reunión de alto nivel con Israel. El funcionario planteó que cualquier avance diplomático requiere antes una consolidación efectiva del alto el fuego.

La tregua vigente, que se extiende por ahora hasta mediados de mayo, continúa bajo presión tras este nuevo episodio. El bombardeo en Beirut reintroduce incertidumbre sobre la estabilidad del acuerdo y evidencia que, pese a la pausa formal en las hostilidades, las acciones militares siguen activas en distintos frentes del conflicto.

(Con información de EFE y AFP)

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