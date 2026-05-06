Tras amenaza de Javier Aguirre, Toluca enviará a Alexis Vega y Jesús Gallardo a concentración del Tri

Toluca emitió un comunicado en el que aseguraron que cederán a sus jugadores Gallardo y Vega para concentración del Tri (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Luego de que Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, puso un ultimátum sobre la asistencia de los jugadores convocados para este miércoles 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) —quienes no se presentaran se quedarían fuera del Mundial 2026—, el Club Deportivo Toluca decidió liberar a Alexis Vega y Jesús Gallardo para que se integren a la convocatoria, aún cuando el club defendió que actuó conforme a los acuerdos establecidos en la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

La tarde de este miércoles 6 de mayo, el conjunto de los Diablos explicó que apoyarán al Vasco Aguirre “aún en contra de su propio interés” para que sus jugadores estén reunidos con el resto de los seleccionados en esta preconvocatoria mundialista.

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“Ante el reciente comunicado de la FMF, el Deportivo Toluca ha decidido apoyar a sus seleccionados y a la Selección Mexicana, aún en contra de su propio interés. El Club liberará y prescindirá de ellos para el compromiso crucial que tiene esta noche en la semifinal de vuelta de la Copa de Campeones de la Concacaf, a pesar de que por el escaso tiempo con el que se nos informó el cambio de decisión, nuestros dos jugadores no podrán ser sustituidos en la convocatoria ante el LAFC para cumplir con los lineamientos de la Concacaf”

Toluca defiende que no se rompió el acuerdo entre clubes, FMF y el Tricolor

Toluca publicó un comunicado en el que señaló que la gestión para permitir la participación de sus seleccionados en la semifinal de la Copa de Campeones de la Concacaf inició desde el arranque del torneo Clausura 2026, con la finalidad de que todos los equipos con jugadores convocados pudieran solicitar la autorización correspondiente. Toluca afirma que la validación fue otorgada por la máxima autoridad de la liga y de la federación.

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“El Deportivo Toluca actuó en todo momento conforme al acuerdo de asamblea de dueños y apegado al reglamento de la propia Federación Mexicana de Futbol (FMF). Se solicitó con anticipación una autorización específica para que los posibles seleccionados pudieran presentarse en la semifinal de vuelta de la Concacaf, dado que no contravenía lo acordado y la validación fue otorgada por la máxima autoridad de la Liga MX y la FMF”.