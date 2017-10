El panelista trazó similitudes con lo que ocurrió en la última edición de las PASO. "Nos fuimos de acá la otra vez con un resultado que no fue tal. Amanecimos con otro resultado. Veremos hoy qué será. Si respetan la carga de datos o no, me parece que nos vamos a ir a las 11 y va a ser muy pronto", apuntó y aseguró: "El resultado cierto va a estar a las 12 o a la una".