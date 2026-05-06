Gerente del Banco de la República mostró su molestia tras haber sido señalado de favorecer a los banqueros: “Me ofende”

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, aseguró que el aumento de la tasa de interés sirve para controlar la inflación - crédito Lina Guasca/Colprensa

El 6 de mayo de 2026, se llevó a cabo una sesión de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes en la que fueron citados el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco de la República. Durante el desarrollo de la diligencia, el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar Gómez, expuso el informe de la junta directiva e hizo una crítica ante señalamientos que han esgrimido algunas personas, entre ellas el presidente Gustavo Petro, en contra de los integrantes de la junta directiva del banco central.

El Banco de la República ha sido acusado de actuar en beneficio de los banqueros y no de la población colombiana, debido a que durante meses mantuvo la tasa de interés de política monetaria (tasa de intervención) en un 9,25% y en marzo de 2026 decidió aumentarla en 100 puntos básicos, ubicándola en un 11,25%.

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Al respecto, Villar Gómez aseguró que los señalamientos contra el Emisor y contra él como gerente general constituyen una ofensa, puesto que desconocen su trabajo y su trayectoria. Indicó que las determinaciones que se toman en materia económica tienen como fin proteger y beneficiar a la ciudadanía y no necesariamente responden a los intereses de terceros.

El Banco de la República mantiene la tasa de interés en un 11,25% - crédito Banco de la República/Europa Press

“Que diga que yo tomé una decisión por beneficiar a los banqueros me ofende en lo personal porque tengo una trayectoria, una trayectoria de toda una vida (...). Me ofende que alguien ponga en duda que yo tomé una decisión que debe ser a favor del pueblo colombiano, por defender el poder adquisitivo (...) que digan que los tomé fue para enriquecer a unos banqueros”, indicó el gerente ante el Congreso.

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Reconoció que es una de las personas que apoyó la propuesta de incrementar la tasa de interés, pero no fue la única. Sin embargo, afirmó que ninguno actuó de “mala fe”, como se ha asegurado. “Creo que no tiene ninguna justificación, es absolutamente absurda”, indicó. De hecho, aclaró que, al aumentar las tasas de interés, se perjudica el comportamiento de las utilidades bancarias, como lo revelan las estadísticas.

El gerente del Banco de la República aseguró que lo mejor que le puede pasar a los bancos es que la tasa de interés se reduzca - crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

Eso quiere decir que la reducción de la tasa de interés de referencia del Banco de la República es “lo mejor que le puede pasar a los bancos” y al país. No obstante, la junta directiva decidió optar por un alza para poder controlar la inflación.

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De favorecer a los banqueros a elevar “el hambre”: los señalamientos de Petro

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro ha acusado públicamente a los integrantes de la junta directiva del Banco de la República de favorecer a los dueños de los bancos al subir la tasa de interés. En abril de 2026, por ejemplo, criticó a Olga Lucía Acosta, integrante de la junta, por el incremento que estableció el banco y por contar con el respaldo de los dueños de los fondos privados de pensiones.

“¿No ven que solo ganan los banqueros dueños de estos fondos si se alza la tasa de interés? Alzar tasas de interés va contra la producción y la productividad, es decir va contra la posibilidad de pensión en Colombia. De la tasa de interés de corto plazo no viven las pensiones, viven los especuladores", precisó el primer mandatario en la red social.

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El presidente Gustavo Petro cuestionó el alza de tasas de interés y aseguró que la medida beneficia a banqueros y especuladores, en medio de la polémica con Olga Lucía Acosta - crédito Gustavo Petro/X

En otra publicación, señaló al gerente general del Banco y a los miembros de la junta directiva de incrementar el hambre en Colombia con sus decisiones. Incluso, afirmó que este tipo de determinaciones constituirían un bloqueo económico y, por tanto, un “genocidio”.

“Es una agresión subir la tasa de interés de la manera que lo ha hecho. Se queja de que diga que ‘quienes ayudan a matar de hambre a un pueblo ayudan a un genocidio’”, aseveró.

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Gustavo Petro, presidente de Colombia, dijo que es una agresión subir la tasa de interés de la manera que lo ha hecho el Banco de la República - crédito @PetroGustavo/X