Aquí, dos equipos similares: total black con touch de color, y zapatos ojos de pez. Tanto Vero Lozano como Connie Ansaldi son fhasion victims: disfrutan y juegan con la ropa, siempre impecables de make up y peinado. Pero en este caso, obtuvieron resultados muy distintos. Vero, translúcido, buen escote y abrigo con estilo. ¡Sí! Connie se siente cómoda con su versión de la moda, avant-garde, pero en este look tantos recortes no la benefician. Y el bolso es innecesario. Hoy, no.