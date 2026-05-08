Colombia

Tras asesinato de Mileidy Villada, Personería alerta que seis concejales más están amenazados en Obando

Las autoridades locales advirtieron que la mayoría del Concejo Municipal enfrenta intimidaciones y no cuenta con esquemas de protección

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Por un arma de fuego que observaron los uniformados fue que se presentó la reacción de los delincuentes - crédito archivo Colprensa
Amenazas de muerte a concejales de Obando - crédito archivo Colprensa

El asesinato de la presidenta del Concejo Municipal de Obando, Valle del Cauca, Mileidy Yurani Villada, encendió las alertas sobre la seguridad de otros líderes políticos y concejales del municipio que también estarían siendo amenazados.

La preocupación fue expresada por la Personería de Obando, que advirtió que al menos seis concejales adicionales enfrentan intimidaciones recientes sin contar con esquemas adecuados de protección.

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El crimen de Villada volvió a poner bajo la lupa la situación de violencia y presión ejercida por estructuras criminales en municipios del norte del Valle del Cauca.

Según denunciaron las autoridades locales, durante varios meses circularon panfletos y mensajes amenazantes en redes sociales donde aparecía el nombre de la concejal junto al de otros líderes políticos del municipio.

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Las amenazas exigían la salida de varios dirigentes de Obando y advertían posibles atentados contra sus vidas.

De acuerdo a una publicación de Blu Radio, la concejal Mileidy Villada venía siendo víctima de intimidaciones desde hace aproximadamente cuatro años.

Los mensajes, difundidos principalmente por cadenas de WhatsApp, eran atribuidos a bandas criminales que disputan economías ilegales y control territorial en la región.

El personero municipal, Herner Carreño, aseguró que la líder política había solicitado protección ante las autoridades competentes, pero las medidas adoptadas no fueron suficientes para garantizar su seguridad.

“A ella le enviaron un chaleco y un celular como medida de protección, pero nunca le asignaron un escolta”, explicó el funcionario.

La Personería aseguró que más del 70 % del Concejo Municipal de Obando se encuentra actualmente bajo amenaza.

Herner Carreño manifestó que la situación de riesgo afecta a la mayoría de integrantes de la corporación pública y calificó el panorama como extremadamente preocupante.

“Hay una preocupación inmensa porque más del 70 % de los integrantes del Concejo Municipal se encuentran amenazados”, afirmó el personero.

Además, señaló que ninguno de los seis concejales intimidados cuenta actualmente con un esquema robusto de seguridad.

Las autoridades locales consideran que detrás de estas amenazas estarían grupos criminales vinculados con disputas por microtráfico y otras rentas ilícitas que operan en la zona norte del Valle del Cauca.

El asesinato de Mileidy Villada reactivó las preocupaciones por la violencia política y el riesgo para líderes sociales y funcionarios públicos en varias regiones del país.

Durante los últimos años, organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido sobre el incremento de amenazas contra concejales, líderes comunales y dirigentes políticos en municipios afectados por economías ilegales y presencia de grupos armados.

En el caso de Obando, las intimidaciones no solo habrían estado dirigidas contra miembros del Concejo, sino también contra otros funcionarios públicos y líderes sociales del municipio.

El personero insistió en que las amenazas eran reiterativas y conocidas por distintas autoridades, por lo que pidió fortalecer urgentemente las medidas de protección para quienes siguen en riesgo.

Mientras tanto, la investigación por el asesinato de Mileidy Villada continúa en manos de las autoridades judiciales, que buscan establecer quiénes serían los responsables materiales e intelectuales del crimen.

La situación de seguridad en Obando mantiene en alerta a las autoridades regionales ante el temor de nuevos ataques contra dirigentes políticos y funcionarios públicos.

El caso también reabrió el debate sobre la efectividad de las medidas preventivas entregadas por la Unidad Nacional de Protección a personas que reportan amenazas constantes en territorios afectados por violencia criminal.

Por ahora, los concejales amenazados continúan ejerciendo sus funciones en medio de fuertes preocupaciones por su seguridad personal y la de sus familias.

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