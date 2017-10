Así está hoy Kelly LeBrock, la protagonista de “Una mujer al rojo vivo”

Después de contraer matrimonio con el empresario y productor Victor Drai, comenzó a rodar su primera película: ni más ni menos que La mujer de rojo (1984), uno clásico de la década. Se trata de una comedia romántica protagonizada y dirigida por Gene Wilder, con LeBrock como personaje femenino principal. Ganó un premio Oscar a la Mejor canción original, I just call to say I love you, interpretada por Stevie Wonder.