Participó en innumerables obras hasta que logró la popularidad de la mano de Brigada A, el puntapié inicial de una extensa carrera en cine y televisión. En la pantalla chica participó en series como Perry Mason, Child of rage, Babylon 5 y Star Trek. En cine trabajó en The fan, Alone in the Dark e interpretó al teniente Reginald Barclay en Star Trek: the next generation, Star Trek: Voyager, y Star Trek: First Contact.