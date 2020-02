—Sí, me encantan. Creo que es una cosa grandiosa, quiero hacer todo, pero definitivamente hay un lugar en mi corazón que se despierta cuando hay chicos disfrazándose en Halloween de los personajes que yo hice. O cuando personas de tu edad me dicen: “Crecí con vos”. Y eso es algo. Soy un afortunado. Considero que el universo me hizo el regalo de hacer trabajos que pareciera pueden seguir reintroduciéndome a nuevas generaciones y no lo doy por sentado. Busco que en el próximo Halloween haya disfraces de Sonic y que en 25 años haya chicos que crecieron con la película de Sonic y se acerquen a mí y me lo cuenten.