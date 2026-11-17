Actor de voz de Mega Man anunció que no será parte del nuevo proyecto del juego. (Capcom)

Guardar

Capcom presentó a Cleanser Man, uno de los jefes de Mega Man: Dual Override, cuyo lanzamiento está previsto para la primavera de 2027 en consolas y PC. El personaje fue creado por un fan y seleccionado mediante el concurso oficial de diseño de jefes organizado para la próxima entrega de la serie.

Un Robot Master obsesionado con la limpieza

Cleanser Man será uno de los Robot Master que deberán enfrentar los jugadores. Ese término identifica a los jefes robóticos temáticos de la saga, cada uno construido alrededor de una habilidad, función o elemento particular.

PUBLICIDAD

En este caso, el concepto parte de un robot de limpieza obsesionado con la belleza impecable. Su sensor de suciedad es extremadamente sensible y lo impulsa a buscar un mundo sin una sola mota de polvo. El problema está en los métodos que utiliza para alcanzar ese objetivo.

Según la descripción difundida por Capcom, sus tareas de limpieza agresiva provocan daños graves en monumentos de distintos países y obras de arte históricas. La población termina viéndolo como una amenaza en lugar de considerarlo una ayuda, algo que despierta la furia del robot al sentirse incomprendido.

PUBLICIDAD

Esa reacción lleva a Cleanser Man a tomar el control de una planta de procesamiento de residuos. Desde allí comienza a contaminar el ambiente con la intención de obligar al mundo a valorar la importancia de la limpieza. Su plan plantea una contradicción deliberada: genera suciedad y contaminación para demostrar por qué ambas deben combatirse.

Capcom acompañó la presentación con un avance centrado en el personaje. El video permite ver parte del enfrentamiento que tendrá contra el protagonista, aunque todavía no se detallaron todas sus habilidades ni la recompensa que obtendrá el jugador después de derrotarlo.

PUBLICIDAD

Una tradición iniciada con Mega Man 2

La incorporación de un jefe diseñado por la comunidad recupera una práctica que forma parte de la historia de Mega Man desde hace décadas. Los concursos oficiales de Robot Masters comenzaron en 1988 con Mega Man 2, una de las primeras entregas de la franquicia.

Cleanser Man es el ganador más reciente de esa clase de convocatoria y su diseño pasará a formar parte del juego final. La propuesta elegida debía adaptarse a la estructura habitual de la serie: un nombre relacionado con su función, una identidad visual clara y un concepto que pudiera trasladarse a un combate de plataformas y acción.

PUBLICIDAD

La participación de la comunidad no queda limitada a una ilustración promocional. El personaje tendrá presencia dentro de la campaña como uno de los jefes principales, con escenario, historia y enfrentamiento propios. Capcom todavía no informó la identidad del autor ganador ni reveló detalles sobre el proceso utilizado para transformar el diseño original en su versión jugable.

El concurso enlaza la nueva entrega con una costumbre iniciada hace casi cuatro décadas. En lugar de presentar a Cleanser Man como un personaje separado o contenido posterior al estreno, Capcom lo integrará directamente en el grupo de enemigos que marcarán el progreso de la aventura.

PUBLICIDAD

Mega Man: Dual Override, de Capcom

Dos protagonistas y lanzamiento multiplataforma

Mega Man: Dual Override será un juego de acción y plataformas en 2D protagonizado por Mega Man y Proto Man. Cada personaje ofrecerá un estilo de juego diferente, por lo que la elección afectará la manera de atravesar los niveles y responder a los enemigos.

El lanzamiento abarcará dos generaciones de consolas. Mega Man: Dual Override estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. En PC podrá comprarse mediante Steam y Epic Games Store.

PUBLICIDAD

Capcom todavía no comunicó un día concreto dentro de su ventana de estreno. La fecha permanece fijada para la primavera de 2027, con Cleanser Man confirmado como uno de los Robot Masters incluidos desde el lanzamiento.