Así fue el tenso cruce que desató el escándalo entre la China Ansa y Santiago Maratea: “No te arrepientas porque se picó”

La conductora y el influencer protagonizaron un fuerte momento en la televisión argentina

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Tras la polémica que generaron sus declaraciones, este sábado se conoció el tenso intercambio entre China Ansa y Santiago Maratea que mantuvieron en PH, Podemos Hablar (Telefe). El cruce ocurrió durante el “frente a frente”, una dinámica del programa en la que la periodista le consultó al influencer qué reclamo recibiría si se pusiera en el lugar de quienes aportaron dinero a sus colectas.

“Si se cambiaran de roles y vos fueras una de las personas que donó para la fundación, para el refugio, para lo que fuere, ¿qué le recriminarías a Santiago Maratea?”, planteó China Ansa. Maratea respondió que no encontraba motivos para hacerlo: “No se me ocurre. Siempre se cumplieron todos los objetivos”.

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Ante la insistencia de la conductora para que pensara una sugerencia, un reclamo o incluso un comentario favorable, Santiago Maratea sostuvo que su respuesta sería de agradecimiento. “Le diría ‘gracias’. ¿Es muy descabellada mi respuesta?”, preguntó. Ansa le contestó que no, pero volvió sobre el tema: “Pero con respecto, por ejemplo, al refugio de los perros, que quedó medio como inconcluso esa historia”.

La mención a esa colecta cambió el tono de la conversación. “¿Vos sos periodista, no?”, le preguntó Maratea. La periodista aclaró: “Solamente estoy preguntando. No te estoy acusando de absolutamente nada”. Sin embargo, él quiso saber de qué modo había investigado el asunto y cuestionó la consulta de información periodística: “Averiguar a través de los mismos medios es casi un oxímoron, con lo que mienten los periodistas”.

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China Ansa y Santiago Maratea protagonizaron un cruce durante la sección del frente a frente en el programa PH, Podemos Hablar

Ansa le señaló que interpretaba esa reacción como una acusación. “Vos me estás haciendo una acusación y yo simplemente te hice una pregunta”, expresó. Maratea replicó que su planteo apuntaba al modo en que se había abordado el caso y le preguntó si le parecía suficiente investigar a través de medios. Ella respondió que consideraba completo el trabajo que había realizado sobre el recorrido de la iniciativa.

“¿Qué hiciste? ¿Qué trabajo hiciste, perdón?”, retrucó el influencer. Luego objetó la referencia a una fundación y afirmó que, si profundizaban en el tema, la conductora no tendría demasiados datos sobre el caso. “Seguramente, China, si nos ponemos realmente, si hubiese tiempo, que obviamente en la tele nunca hay, a preguntar qué averiguaste y qué sabés del tema, no sepas casi nada”, sostuvo.

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La periodista insistió en que la consigna buscaba invertir los roles y abrir la puerta a una respuesta positiva. “Mi idea era cambiar de roles. Era una oportunidad para decirte a vos algo lindo. Lo sentiste malintencionado”, explicó. Maratea consideró que la repregunta sobre el refugio revelaba que su respuesta inicial no había conformado a Ansa: “La primera pregunta que hiciste la respondí y la segunda también. Pero seguiste un poco más allá, China. Dale, tampoco nos hagamos los inocentes”.

Para el influencer, la referencia a un caso puntual se debía a que la periodista buscaba una respuesta distinta. “Vos me hiciste una pregunta y la respondí. Me hiciste otra más y también la respondí. Sin embargo, seguiste y hablaste de un tema puntual, porque evidentemente la respuesta que te di no es la que estás buscando”, manifestó.

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La mención de China Ansa sobre la colecta destinada al refugio de animales modificó el tono del diálogo en el programa

En medio del cruce, Ansa comentó que pensaba que él respondería “gracias” y que el planteo se había interpretado de otra manera. Maratea se dirigió entonces a Andy Kusnetzoff, conductor del ciclo, y vinculó su malestar con lo que, según dijo, ocurre con los titulares sobre él. “Me estás hablando de algo que simplemente no es. Entonces, ir a defenderme para mí va a ser muy difícil, porque tengo que contar toda una historia”, señaló.

La conductora propuso retomar la dinámica desde el punto en el que Maratea debía dirigirse a sí mismo en ese hipotético cambio de roles. Él rechazó la posibilidad de volver atrás y pidió que se mantuvieran las preguntas formuladas. “No cambiemos nada. Yo respondí, sigo respondiendo y no tengo drama de seguir respondiendo mientras Andy, conductor, me dé el tiempo de hacerlo”, afirmó.

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Hacia el final, Maratea cuestionó a Ansa por haber repreguntado y le dijo: “No te arrepientas ahora porque se picó, porque si no es como que tirás la piedra y escondés la mano”. Ella negó haberse arrepentido y cerró su explicación: “Me dijiste gracias. Después me dijiste: ‘¿No te resulta mi respuesta?’. Y a mí la verdad que sí. Entonces me vi obligada a hacerte otra pregunta, pero la verdad que con gracias estaba bien”.