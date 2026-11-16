La crisis eléctrica cubana y su impacto en la seguridad vial: vehículos sin revisión técnica en un país con carreteras deterioradas

Los cortes eléctricos redujeron las inspecciones de vehículos en la Planta de Revisión Técnica de Sancti Spíritus. (Imagen de cortesía)

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La Planta de Revisión Técnica Centro Sancti Spíritus, el único establecimiento de este tipo en la provincia cubana, quedó casi paralizada por los apagones, que redujeron la inspección obligatoria de vehículos estatales y privados a una fracción de su capacidad habitual a pocas semanas de concluir el año.

La instalación, conocida popularmente como somatón, funciona en la zona de El Chambelón y depende del Ministerio de Transporte. Debe revisar los vehículos de empresas y organismos estatales de todos los municipios espirituanos, además de los porteadores privados de cargas y pasajeros, según informó el periódico Escambray.

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Cuando el servicio eléctrico se restablece durante al menos tres horas por la mañana, el centro alcanza a atender a unos 20 clientes, frente a un promedio diario de 80 o más en períodos normales. “Lo más grave es la falta de fluido eléctrico, porque nuestros equipos dependen de energía para poder funcionar”, afirmó Javier Echemendía Martínez, supervisor encargado del control del proceso tecnológico.

La menor capacidad de revisión ocurre mientras los accidentes de tránsito continúan cobrando vidas en Cuba. El mal estado de las calles y la circulación de vehículos con deficiencias técnicas elevan el riesgo de siniestros.

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La planta de El Chambelón es el único centro encargado de certificar el transporte estatal y privado en la provincia. REUTERS/Alexandre Meneghini

El combustible, otro obstáculo para llegar a la inspección

Los cortes eléctricos se combinan con las dificultades para conseguir combustible y crean una cadena que impide a muchos conductores someter sus vehículos al examen. Las entidades asignan diésel o gasolina a los automóviles que ya aprobaron el somatón, pero los choferes necesitan ese combustible para trasladarse hasta la planta.

Echemendía Martínez explicó que algunos conductores temen perder el viaje si acuden al centro y no hay electricidad. Otros sostienen que sus entidades no les garantizan el combustible necesario para asistir a la revisión técnica.

La planta también perdió parte de su comunicación telefónica tras el robo de uno de los paneles solares del gabinete ubicado cerca de Rancho Hatuey. Los clientes conectados a esa red solo reciben señal cuando hay electricidad.

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El sistema de inspección de Sancti Spíritus está automatizado y digitalizado. Yander Quintana Pérez, informático de la instalación, indicó a Escambray que la tecnología permite consultar en tiempo real los datos de cada vehículo, incluida su fotografía y los números de motor y carrocería.

El director nacional puede supervisar el procedimiento en Sancti Spíritus desde cualquier lugar del país mediante conexión a la red. Las plantas de revisión técnica han estado vinculadas durante años a denuncias de corrupción, con pagos ilegales a técnicos para obtener certificados de aprobación sin que los vehículos superen correctamente el examen.

La instalación atiende a unos 20 vehículos con tres horas de electricidad, frente a su promedio habitual de 80 clientes. EFE/ Ernesto Mastrascusa ARCHIVO

Una red eléctrica con capacidad insuficiente

La crisis nacional agravó las limitaciones de la planta espirituana. La Unión Eléctrica calculó este sábado una disponibilidad de 970 MW frente a una demanda de 2,800 MW, con una afectación prevista de 1,860 MW durante el horario de mayor consumo.

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Cuba registró al menos ocho colapsos generales del Sistema Eléctrico Nacional en lo que va de año. En Sancti Spíritus, los apagones superaron las 50 horas continuas en junio, mientras la empresa eléctrica provincial recibió entre 90 y 120 reportes diarios de averías.

En la planta de El Chambelón, los trabajadores mantienen la organización de las operaciones, pero la falta de electricidad y combustible limita cada vez más la cantidad de vehículos que pueden cumplir con la revisión obligatoria.