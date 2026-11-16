La Unión Europea sanciona a cuatro bandas haitianas por asesinatos, violencia sexual y ataques contra infraestructuras críticas

La violencia criminal en Haití deja ya unos 5.700 muertos en 2026

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La Unión Europea amplió este lunes su régimen de sanciones sobre Haití. El Consejo de la UE incluyó a cuatro grupos armados haitianos por asesinatos, violencia sexual y ataques contra infraestructuras críticas, según informó la agencia EFE.

Entre los señalados figura el grupo 400 Mawozo, la misma banda contra la que opera en estos días el contingente militar enviado por El Salvador a Puerto Príncipe.

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La medida llega en un momento de máxima tensión en la capital haitiana, donde conviven cinco fuerzas de seguridad distintas en la ofensiva contra las pandillas.

Entidades sancionadas por la Unión Europea

El Consejo de la UE sancionó al grupo armado 5 Segond, señalado por asesinatos, violaciones y otras formas de violencia sexual contra menores. La organización también es responsable de ataques contra infraestructuras sanitarias y servicios humanitarios, de acuerdo con el comunicado del organismo europeo.

También quedó incluido Gran Ravine, grupo criminal responsable de secuestros y delitos graves que derivaron en muertes de civiles y desplazamientos forzosos.

La lista se completa con 400 Mawozo y Krazé Baryè, sancionados por el reclutamiento de menores y su exposición a la violencia armada. El Consejo congeló los activos de los cuatro grupos, les prohibió el ingreso a territorio comunitario y vetó cualquier financiamiento desde la UE hacia esas organizaciones.

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Un niño duerme en un albergue para familias desplazadas por la violencia de pandillas en Puerto Príncipe, Haití, el martes 27 de enero de 2026. (Foto AP/Odelyn Joseph)

Con estas cuatro entidades, las medidas restrictivas vinculadas a violaciones de derechos humanos alcanzan ya a 152 personas físicas y 49 entidades.

El foco en los crímenes contra la infancia

El organismo europeo remarcó que las sanciones apuntan en particular a combatir las seis violaciones graves contra menores en conflictos armados.

Entre ellas incluyó el asesinato, el reclutamiento como soldados, la violencia sexual, el secuestro, los ataques contra escuelas u hospitales y la denegación de acceso humanitario.

La creciente violencia en Haití deja cerca de 1,5 millones de desplazados, según la OIM

“Este nuevo paquete de sanciones reafirma el compromiso inquebrantable de la UE con la protección de la infancia y el respeto del derecho internacional”, señaló el Consejo en el comunicado.

El texto agregó que la Unión Europea es un socio político y de desarrollo de larga data de Haití y que seguirá colaborando con otros socios regionales para atender la crisis humanitaria del país.

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El régimen de sanciones aplicado data de diciembre de 2020, cuando el Consejo estableció el mecanismo global de la UE en materia de derechos humanos. Ese marco cubre actos como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y otras violaciones graves.

El despliegue salvadoreño contra 400 Mawozo se intensifica

Mientras la UE aplicaba las sanciones, las tropas de El Salvador mantenían su ofensiva precisamente contra 400 Mawozo, una de las bandas señaladas por Bruselas.

El 8 de noviembre, unidades especiales de la Policía haitiana, con apoyo de militares salvadoreños, destruyeron una vivienda utilizada por Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, líder de esa organización.

Soldados de El Salvador patrullan la zona del Estadio Nacional Sylvio Cator, el jueves 12 de noviembre de 2026, en el centro de Puerto Príncipe, Haití. (AP Foto/Patrice Noel)

Según una investigación de The Miami Herald, diario estadounidense, el operativo incluyó drones explosivos y cuatro helicópteros, dos de ellos operados por efectivos salvadoreños.

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El contingente enviado por el presidente Nayib Bukele llegó a Haití tras la emboscada del 18 de octubre que dejó desaparecidos a cuatro técnicos de aviación salvadoreños adscritos a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), respaldada por Naciones Unidas.

El despliegue alcanza cerca de 2.500 soldados y se convirtió en la mayor presencia militar extranjera en el país caribeño.

El 12 de noviembre, la Policía Nacional de Haití recuperó el estadio Sylvio Cator, en Puerto Príncipe, que permanecía bajo control de grupos armados desde 2024.

Tras la operación, las autoridades entregaron la vigilancia del predio a las fuerzas salvadoreñas, que lo convertirán en base para avanzar sobre otras zonas dominadas por las pandillas, según anunció Bukele.

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Alix Didier Fils-Aimé, primer ministro de Haití visitará El Salvador el 16y 17 de noviembre.

El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, reconoció la colaboración salvadoreña y estará en El Salvador este 16 y 17 de noviembre para discutir, junto al vicepresidente Félix Ulloa, el futuro del contingente, cuya fecha de retorno aún no está definida.

La convivencia de cinco fuerzas distintas en el terreno —la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas haitianas, la GSF, el contingente salvadoreño y la Task Force vinculada a la empresa Vectus Global— generó cuestionamientos internacionales.

Amnistía Internacional reclamó a ambos gobiernos que hagan pública la cadena de mando y las reglas de actuación del despliegue, mientras el G7 respaldó el mandato de la GSF y pidió garantías para la protección de la población civil.

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