Malditos Nerds

‘Dune: Awakening’ deja de exigir internet para jugar en solitario tras el parche de Funcom

La actualización permite crear y borrar personajes individuales sin conectarse a internet

Dune: Awakening
Dune: Awakening | Desarrolladores: Funcom, Nukklear GmbH | Distribuidor: Funcom
Guardar

Funcom lanzó una actualización para Dune: Awakening que permite jugar su modo para un jugador completamente offline, sin una conexión permanente a internet. El estudio confirmó la novedad mediante una publicación en Steam, donde explicó que el cambio también cubre la creación y eliminación de personajes individuales.

Qué cambia con el modo offline

Hasta este parche, Dune: Awakening ya contaba con una modalidad individual, pero todavía necesitaba conectarse a los servidores. Ese requisito se aplicaba incluso cuando el usuario no quería participar en actividades multijugador ni interactuar con otras personas.

PUBLICIDAD

La actualización elimina esa limitación. Los jugadores pueden iniciar una partida individual, crear su personaje, avanzar y borrarlo sin conectarse a internet en ningún momento. Esto permite acceder al juego cuando los servidores no están disponibles o cuando no se cuenta con una conexión estable.

El modo offline queda separado de las funciones multijugador, que siguen disponibles para quienes quieran utilizarlas. El menú incorpora un botón Go Online destinado a activar el acceso a esas opciones. Funcom no retiró el componente compartido ni el PvP, sigla de jugador contra jugador: ambos permanecen como alternativas voluntarias.

PUBLICIDAD

El parche está centrado principalmente en esta función y en una serie de correcciones para errores y problemas técnicos. Funcom no detalló cambios de contenido de una escala similar dentro de la misma actualización.

Del MMO obligatorio a una experiencia individual

Dune: Awakening fue presentado como un MMO de supervivencia, acción y rol en mundo abierto. MMO significa multijugador masivo en línea y describe juegos diseñados para reunir a una gran cantidad de usuarios en espacios y sistemas compartidos.

Desde su lanzamiento, Funcom fue reduciendo la dependencia de esas funciones. En abril, el estudio convirtió en opcionales distintos elementos PvP, entre ellos las actividades del Desierto Profundo y la exploración de naufragios. Los jugadores pudieron así acceder a más contenidos sin exponerse obligatoriamente a enfrentamientos contra otros usuarios.

El siguiente cambio llegó en septiembre con la incorporación de un modo para un jugador. Esa actualización incluyó ajustes en varios sistemas importantes del tramo final, pensados originalmente alrededor de la participación colectiva. Uno de ellos fue el Landsraad, el sistema político dinámico del juego, que tuvo que adaptarse para funcionar durante las partidas en solitario.

Sin embargo, aquella modalidad individual seguía exigiendo una conexión a internet. El nuevo parche completa ese proceso al permitir que toda la sesión de un jugador funcione offline. La diferencia es relevante para quienes prefieren explorar, construir y sobrevivir a su propio ritmo, pero también para usuarios con conexiones inestables o acceso limitado a los servidores.

El cambio no transforma a Dune: Awakening en un título exclusivamente individual. Las funciones cooperativas, los encuentros con otros jugadores y el PvP continúan dentro del juego. Cada usuario puede elegir entre permanecer offline o conectarse mediante la opción correspondiente.

Dune: Awakening
Dune: Awakening - Editor: Funcom

Plataformas, historia y próximos contenidos

Dune: Awakening está disponible en PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Su propuesta combina supervivencia, construcción, combate, exploración y elementos de rol dentro de una versión alternativa de la historia creada por Frank Herbert.

La principal diferencia respecto de los libros es que Paul Atreides nunca nació. A partir de esa modificación, el jugador queda involucrado en la guerra por Arrakis, el planeta desértico que concentra la disputa por la especia y sirve como escenario central de la franquicia.

Funcom planea mantener el soporte del juego después de esta actualización. El estudio orientó sus recursos hacia Dune: Awakening y Conan Exiles, su otro título multijugador de supervivencia, tras una reorganización de sus proyectos.

El modo offline tampoco será el último contenido anunciado. Una expansión prevista para diciembre llevará a los jugadores a explorar los polos congelados de Arrakis, un entorno con condiciones diferentes a las regiones desérticas disponibles en el juego base.

Temas Relacionados

Dune: Awakeningmalditos-nerdsmalditos-nerds-gaminggamingFuncom

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

PlayStation 5 suma QSSR para mejorar la imagen de seis juegos de su catálogo

El parche de Marvel’s Spider-Man 2 ya está disponible y Control Resonant recibirá el suyo en diciembre

PlayStation 5 suma QSSR para mejorar la imagen de seis juegos de su catálogo

Rainbow Six Siege: La Temporada 4 del Año 11 trae cambios jugables y competitivos

El exitoso shooter de Ubisoft se actualiza con cambios en las colas competitivas, una remasterización a Doc y muchos cambios más

Rainbow Six Siege: La Temporada 4 del Año 11 trae cambios jugables y competitivos

‘Unlimited Maid Works’ mezcla limpieza, cocina y competencia global en Steam

El indie permitirá limpiar, cocinar, decorar y cuidar plantas o mascotas mientras se cumplen contratos

‘Unlimited Maid Works’ mezcla limpieza, cocina y competencia global en Steam

‘Attack on Titan 3′ permitirá crear bases y estrechar lazos con Eren y Mikasa

El juego llegará el 10 de diciembre. Tendrá voces en japonés y textos en español

‘Attack on Titan 3′ permitirá crear bases y estrechar lazos con Eren y Mikasa

‘Gatto’ lleva a Pixar a la mafia felina de Italia bajo la dirección de Enrico Casarosa

Enrico Casarosa dirige la historia, protagonizada por un gato con la voz de Mark Ruffalo

‘Gatto’ lleva a Pixar a la mafia felina de Italia bajo la dirección de Enrico Casarosa

ANIME

Retrocultura Activa | Those Who Hunt Elves: un portal absurdo directo a los noventa

Retrocultura Activa | Those Who Hunt Elves: un portal absurdo directo a los noventa

‘Dragon Ball Super: Beerus’ estrena tráiler y confirma su llegada el 11 de octubre

Kuro Games presenta Wuthering Waves: Elysium, la serie anime que expande su exitosa franquicia

Retrocultura Activa | Demon City Shinjuku: el infierno urbano donde los demonios acechan a plena luz del día

El primer tráiler de ‘Los diarios de la boticaria: La película’ desata expectativas globales

PELÍCULAS

‘Gatto’ lleva a Pixar a la mafia felina de Italia bajo la dirección de Enrico Casarosa

‘Gatto’ lleva a Pixar a la mafia felina de Italia bajo la dirección de Enrico Casarosa

‘El caso de Thomas Crown’ muestra su primer adelanto con Michael B. Jordan

Entrevistamos a los protagonistas de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha

Entrevistamos a Maya Hawke, Kelvin Harrison Jr. y Lili Taylor de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha

James Gunn se retira como encargado del universo DC

SERIES

‘Maxton Hall’ estrena el tráiler de su tercera y última temporada

‘Maxton Hall’ estrena el tráiler de su tercera y última temporada

‘Yellowjackets’ revela el tráiler de su temporada final y confirma su estreno

Charlie Hunnam y Emilia Clarke lideran ‘Criminal’, el nuevo thriller de Prime Video

Entrevistamos a Chandra Wilson, estrella de la serie Grey’s Anatomy

‘Samurái de ojos azules’ volverá a Netflix en 2027 y ya prepara una tercera temporada