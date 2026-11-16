‘Dune: Awakening’ deja de exigir internet para jugar en solitario tras el parche de Funcom

Dune: Awakening | Desarrolladores: Funcom, Nukklear GmbH | Distribuidor: Funcom

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Funcom lanzó una actualización para Dune: Awakening que permite jugar su modo para un jugador completamente offline, sin una conexión permanente a internet. El estudio confirmó la novedad mediante una publicación en Steam, donde explicó que el cambio también cubre la creación y eliminación de personajes individuales.

Qué cambia con el modo offline

Hasta este parche, Dune: Awakening ya contaba con una modalidad individual, pero todavía necesitaba conectarse a los servidores. Ese requisito se aplicaba incluso cuando el usuario no quería participar en actividades multijugador ni interactuar con otras personas.

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La actualización elimina esa limitación. Los jugadores pueden iniciar una partida individual, crear su personaje, avanzar y borrarlo sin conectarse a internet en ningún momento. Esto permite acceder al juego cuando los servidores no están disponibles o cuando no se cuenta con una conexión estable.

El modo offline queda separado de las funciones multijugador, que siguen disponibles para quienes quieran utilizarlas. El menú incorpora un botón Go Online destinado a activar el acceso a esas opciones. Funcom no retiró el componente compartido ni el PvP, sigla de jugador contra jugador: ambos permanecen como alternativas voluntarias.

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El parche está centrado principalmente en esta función y en una serie de correcciones para errores y problemas técnicos. Funcom no detalló cambios de contenido de una escala similar dentro de la misma actualización.

Del MMO obligatorio a una experiencia individual

Dune: Awakening fue presentado como un MMO de supervivencia, acción y rol en mundo abierto. MMO significa multijugador masivo en línea y describe juegos diseñados para reunir a una gran cantidad de usuarios en espacios y sistemas compartidos.

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Desde su lanzamiento, Funcom fue reduciendo la dependencia de esas funciones. En abril, el estudio convirtió en opcionales distintos elementos PvP, entre ellos las actividades del Desierto Profundo y la exploración de naufragios. Los jugadores pudieron así acceder a más contenidos sin exponerse obligatoriamente a enfrentamientos contra otros usuarios.

El siguiente cambio llegó en septiembre con la incorporación de un modo para un jugador. Esa actualización incluyó ajustes en varios sistemas importantes del tramo final, pensados originalmente alrededor de la participación colectiva. Uno de ellos fue el Landsraad, el sistema político dinámico del juego, que tuvo que adaptarse para funcionar durante las partidas en solitario.

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Sin embargo, aquella modalidad individual seguía exigiendo una conexión a internet. El nuevo parche completa ese proceso al permitir que toda la sesión de un jugador funcione offline. La diferencia es relevante para quienes prefieren explorar, construir y sobrevivir a su propio ritmo, pero también para usuarios con conexiones inestables o acceso limitado a los servidores.

El cambio no transforma a Dune: Awakening en un título exclusivamente individual. Las funciones cooperativas, los encuentros con otros jugadores y el PvP continúan dentro del juego. Cada usuario puede elegir entre permanecer offline o conectarse mediante la opción correspondiente.

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Dune: Awakening - Editor: Funcom

Plataformas, historia y próximos contenidos

Dune: Awakening está disponible en PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Su propuesta combina supervivencia, construcción, combate, exploración y elementos de rol dentro de una versión alternativa de la historia creada por Frank Herbert.

La principal diferencia respecto de los libros es que Paul Atreides nunca nació. A partir de esa modificación, el jugador queda involucrado en la guerra por Arrakis, el planeta desértico que concentra la disputa por la especia y sirve como escenario central de la franquicia.

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Funcom planea mantener el soporte del juego después de esta actualización. El estudio orientó sus recursos hacia Dune: Awakening y Conan Exiles, su otro título multijugador de supervivencia, tras una reorganización de sus proyectos.

El modo offline tampoco será el último contenido anunciado. Una expansión prevista para diciembre llevará a los jugadores a explorar los polos congelados de Arrakis, un entorno con condiciones diferentes a las regiones desérticas disponibles en el juego base.

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