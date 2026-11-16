América Latina

Paraguay: trasladaron a Santiago Peña a otra cárcel tras denuncias de privilegios y echaron al jefe de su custodia

El expresidente, que está en prisión preventiva por el colapso de Ueno Bank, tenía máquinas para hacer gimnasia a disposición. El nuevo mandatario, Pedro Alliana, removió al coronel que lo permitió

Santiago Peña llega a la Fiscalía General para declarar, el 7/11, un día después de su destitución, por Ueno Bank. Hoy fue ordenado su traslado a Viñas Cué. (Fiscalía Paraguay/Handout vía REUTERS)
Santiago Peña llega a la Fiscalía General para declarar, el 7/11, un día después de su destitución, por Ueno Bank. Hoy fue ordenado su traslado a Viñas Cué. (Fiscalía Paraguay/Handout vía REUTERS)
Guardar

La Justicia de Paraguay ordenó este lunes trasladar al ex presidente Santiago Peña a la prisión militar de Viñas Cué, en Asunción, después de que se confirmara que gozaba de privilegios en el regimiento donde cumplía prisión preventiva desde hace diez días por el colapso del banco Ueno. La orden la firmó el juez penal de garantías Osmar Legal, según una comunicación judicial.

Según el magistrado, el traslado busca garantizar el efectivo cumplimiento de la prisión preventiva, que se decretó el 7 de noviembre. Legal pidió además a las autoridades de la prisión que adopten todas las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad del ex mandatario, y que presenten un informe detallado sobre los protocolos de seguridad que aplicarán durante su permanencia.

PUBLICIDAD

Las denuncias de privilegios

La decisión llega después de que el presidente, Pedro Alliana, destituyera al coronel José Dayub, comandante del Regimiento Escolta Presidencial, la unidad militar donde estaba Peña. Dayub había asumido el cargo el 20 de octubre. Alliana, quien era vicepresidente y asumió la presidencia tras la destitución de Peña, ordenó al ministro de Defensa, Óscar González, la remoción de Dayub tras las denuncias de presuntos privilegios para el ex mandatario.

El diario ABC Color había difundido fotografías de máquinas y equipos de gimnasia instaladas en una sala de reuniones del Comando de Seguridad del regimiento. González dijo a la radio ABC Cardinal que consultó con Dayub y que el jefe militar confirmó la existencia de los aparatos. El ministro reconoció que se debe garantizar “la atención que se merece el ser humano”, pero advirtió que no se permitirá “ningún privilegio”. Dayub había declarado antes a medios locales que Peña estaba en “una habitación normal”, con una cama, un ropero, un ventilador, un aire acondicionado y un baño privado.

PUBLICIDAD

El caso Ueno Bank

Edificio acristalado de noche con un letrero luminoso en la parte superior que tiene la palabra ueno en colores rojo, blanco y azul
El edificio corporativo de Ueno Bank exhibe su letrero luminoso en la parte superior durante la noche. (Ueno Bank)

Peña, un economista de 47 años, quedó salpicado por la caída de Ueno Bank, una de las principales entidades financieras privadas de Paraguay, que afectó a unos 2,94 millones de clientes. Entre ellos hay instituciones públicas que, durante su gestión, trasladaron grandes sumas de dinero al banco, hoy intervenido. El Banco Central había iniciado un procedimiento de resolución de la entidad tras detectar que su índice de solvencia estaba muy por debajo del mínimo legal. La Fiscalía sostiene que Peña mantenía una relación económica y corporativa previa con el grupo al que pertenece el banco.

El Senado destituyó a Peña en un juicio político, el procedimiento con el que el Congreso puede apartar al presidente por “mal desempeño de funciones”. El ex mandatario fue detenido esa noche del viernes 6 de noviembre en su casa de Asunción. Como un grupo de manifestantes llegó hasta el lugar, fue llevado por razones de seguridad al Regimiento Escolta Presidencial. Al día siguiente, el juez Humberto Otazú ordenó su prisión preventiva en esa misma unidad, con el argumento de que “maneja demasiada información sensible” y por eso no debía ir a una cárcel común.

Peña está imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, un delito que la Fiscalía ampliaba en los últimos días. El expediente se llama “Santiago Peña Palacios y otros”, y la Fiscalía imputó a 27 personas, entre ellas a uno de los fundadores del banco. La defensa de Peña se abstuvo de declarar en la audiencia y el expresidente no hizo comentarios sobre el traslado. Como en cualquier proceso penal, rige la presunción de inocencia.

Un juez se aparta

Este lunes, además, el juez Otazú anunció que se aparta de la causa por motivos familiares relacionados con Marco Aurelio González, exdirectivo del Banco Central también imputado. La causa pasó a manos de Legal, que fue quien ordenó el traslado.

Temas Relacionados

Santiago PeñaParaguayUeno BankFraude financieroÚltimas noticias américa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una familia denuncia la demolición de una cisterna que abastecía a vecinos de Artemisa

El depósito privado servía como alternativa ante cortes del servicio estatal de agua, mientras las instituciones gubernamentales no habían explicado públicamente las causas de los trabajos ni una solución para los afectados

Una familia denuncia la demolición de una cisterna que abastecía a vecinos de Artemisa

El gran desafío de Panamá no es el crecimiento macroeconómico, sino la generación de empleo formal, afirma el sector privado

Insta a la Asamblea Nacional a dejar a un lado beneficios partidistas y a legislar para el bien de todo el país

El gran desafío de Panamá no es el crecimiento macroeconómico, sino la generación de empleo formal, afirma el sector privado

Matan a dos hermanos en Tegucigalpa Honduras

Dos hermanos fueron asesinados en el Distrito Central. Las primeras hipótesis apuntan a que ambos habrían sido citados bajo engaños en el lugar donde posteriormente fueron atacados

Matan a dos hermanos en Tegucigalpa Honduras

El 60% de los operativos antidrogas en Nicaragua terminó sin detenciones entre febrero y noviembre de 2026

Un recuento documentó nueve procedimientos sin arrestos, en los que las autoridades reportaron el decomiso de más de dos toneladas de cocaína y la fuga de los presuntos responsables

El 60% de los operativos antidrogas en Nicaragua terminó sin detenciones entre febrero y noviembre de 2026

Panamá: hermanos Martinelli Linares irían a juicio en diciembre por presunto blanqueo de capitales

El caso guarda relación con un supuesto vínculo en la investigación judicial conocida como Blue Apple

Panamá: hermanos Martinelli Linares irían a juicio en diciembre por presunto blanqueo de capitales
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Alarma en Lanús por otras tres fugas de gas: una sigue activa y evacuaron la zona de forma preventiva

Alarma en Lanús por otras tres fugas de gas: una sigue activa y evacuaron la zona de forma preventiva

Pantera Nery se lanza contra Naoya Inoue y lo vuelve a retar tras conseguir nueva victoria: “Que no se ponga cochinadas”

“Pizzería Los Pulpos”: el WhatsApp de los narcos del triple crimen de Florencio Varela para vender droga y el misterio tras el video de las torturas

Nuevo sismo de magnitud mayor a 5.0 en la costa sur del Perú: IGP reporta hoy epicentro en Ica

Denuncian maltrato animal en Soacha: un hombre golpeó y sacudió a un perro mientras lo sostenía en sus brazos

DEPORTES

Una estrella del fútbol anunció el retiro de su selección: su impactante lugar en el ranking de máximos goleadores de la historia

Una estrella del fútbol anunció el retiro de su selección: su impactante lugar en el ranking de máximos goleadores de la historia

Histórico: Gustavo Fernández conquistó el título en el Masters de tenis adaptado por primera vez

Horacio Zeballos y Marcel Granollers debutaron con un contundente triunfo en el ATP Finals

“Nunca vi un pelotazo así”: un testigo dio detalles del golpe que provocó la muerte del juvenil Abel Núñez

La polémica sentencia del arquero de España con la que minimizó a la selección argentina tras la derrota contra Inglaterra

ENTRETENIMIENTO

Robert Pattinson celebra su nombramiento como el nuevo James Bond: “Es un sueño hecho realidad”

Robert Pattinson celebra su nombramiento como el nuevo James Bond: “Es un sueño hecho realidad”

Quién es RAYE, la cantante que iguala el récord de Beyoncé con 11 nominaciones a los Grammy 2027

Taylor Swift elogió a Rosalía y Olivia Dean como sus álbumes favoritos y ahora las tres compiten por el Grammy

Brian May, guitarrista de Queen, convirtió 65 hectáreas de tierras agotadas en una reserva: lleva 13 años plantando árboles en Dorset

Robert Pattinson es oficialmente el nuevo James Bond