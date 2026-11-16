Ciencia

Descifraron con tecnología médica la combinación de un candado hallado en un barco hundido en Gales hace 443 años

Investigadores de la Universidad de Cardiff resolvieron el misterio del candado del Ann Francis usando microtomografía computarizada, la misma técnica que se aplica para estudiar huesos

Los especialistas de la Universidad de Cardiff examinaron en tres dimensiones la pieza de bronce recuperada frente a Gales, sin dañarla, mediante un método empleado habitualmente para analizar huesos (Captura de video)
Los especialistas de la Universidad de Cardiff examinaron en tres dimensiones la pieza de bronce recuperada frente a Gales, sin dañarla, mediante un método empleado habitualmente para analizar huesos (Captura de video)
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Tras más de cuatro siglos bajo la arena, investigadores de la Universidad de Cardiff y del Museo Nacional de Gales lograron descifrar la combinación de un candado de bronce recuperado del naufragio del barco inglés Ann Francis, hundido frente a la costa galesa en 1583. La clave fue una técnica habitualmente utilizada para estudiar huesos.

Según informó el Museo Nacional de Gales en un comunicado, el aficionado a la detección de metales Peter Hughes extrajo el candado junto al resto del cargamento entre 1996 y 2017, y pasó casi veinte años intentando abrirlo sin éxito. Lo que lo sorprendió desde el primer momento fue el estado del objeto: las anillas de la combinación giraban con facilidad pese a haber permanecido más de 400 años enterradas bajo la arena. Aun así, el código quedó fuera de su alcance durante todo ese tiempo.

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La microtomografía computarizada reveló el secreto que nadie pudo descifrar a simple vista

Para resolver el enigma, el equipo de investigadores recurrió a la microtomografía computarizada, una técnica que permite examinar el interior de objetos sin dañarlos. El procedimiento generó una imagen tridimensional del mecanismo e hizo posible observar con precisión cómo encajaban las muescas internas con cada letra del código, algo imposible de lograr mediante métodos convencionales.

Candado cilíndrico de metal dorado con aros giratorios que tienen letras mayúsculas grabadas, apoyado sobre una superficie lisa gris
La pieza apareció entre el cargamento extraído entre 1996 y 2017 y sus anillas giraban con facilidad pese a permanecer más de cuatro siglos bajo arena (Captura de video)

Según recogió el medio alemán DW, David Williams, investigador de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Cardiff, señaló al museo que normalmente aplica esta tecnología para analizar huesos y estructuras biológicas. Según sus palabras, “trabajar con un candado resultó una experiencia fuera de lo habitual”. La combinación descifrada fue ANCE, aunque los especialistas aún desconocen si esa secuencia tenía algún significado para el propietario original del objeto.

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El investigador explicó que la microtomografía permitió obtener datos internos del mecanismo sin necesidad de forzarlo ni manipularlo físicamente. Esa característica resultó clave para preservar la integridad del candado y garantizar que el análisis no alterara su estado original, que ya de por sí era notable para un objeto de esa antigüedad.

El Ann Francis transportaba monedas de los Reyes Católicos cuando encalló en la costa galesa

Un hombre con gafas introduce una muestra cilíndrica con guantes protectores en un equipo blanco con el logotipo de Bruker
El escaneo interno mostró la correspondencia entre las muescas y cada letra, una relación imposible de observar mediante procedimientos convencionales (Captura de video)

El barco inglés zarpó desde España y encalló el 28 de diciembre de 1583 en la playa de Margam, cerca de Port Talbot, después de que una violenta tormenta lo desviara de su ruta. Su cargamento quedó sepultado bajo la arena durante siglos, hasta que la erosión lo dejó al descubierto de forma gradual, lo que permitió su posterior recuperación.

Entre los hallazgos figuran monedas de plata españolas, piezas de oro acuñadas durante los reinados de Fernando e Isabel, los Reyes Católicos, dos pesas monetarias y el propio candado de bronce. Hughes entregó toda la colección al Museo Nacional de Gales, que la adquirió para su resguardo y estudio. El conjunto ofrece un testimonio directo del comercio marítimo entre Inglaterra y España a finales del siglo XVI.

Los especialistas estiman que el candado cerraba un pequeño cofre con objetos de valor, dado que apareció junto a las monedas y las pesas. También pudo resguardar bienes que no sobrevivieron al paso del tiempo, como documentos o tejidos, cuya naturaleza orgánica los hace especialmente vulnerables a la degradación marina.

El candado es único por su estado de conservación y por estar vinculado a una fecha exacta de naufragio

Monedas de oro y de plata dispersas sobre un fondo negro junto a un candado cilíndrico con letras grabadas
El conjunto recuperado incluye plata española, piezas de oro, dos pesas y un cierre de bronce, elementos que documentan los intercambios marítimos entre España e Inglaterra al final del siglo XVI (Captura de video)

Alastair Willis, conservador jefe de numismática y economía galesa del Museo Nacional de Gales, subrayó en el comunicado que los candados de combinación de época isabelina son conocidos en Gran Bretaña, pero que este reúne condiciones que lo distinguen del resto. Su estado de preservación es sobresaliente y está asociado a un naufragio con fecha documentada, lo que lo convierte en una pieza de referencia para el estudio del período.

El conservador precisó que contar con una datación exacta del hundimiento permite a los investigadores contextualizar el objeto con una precisión inusual dentro de la arqueología marítima. Esa combinación de factores, conservación y contexto histórico verificable, es lo que otorga al candado su valor científico y patrimonial.

Las piezas del cargamento del Ann Francis se exhiben actualmente en el Museo Nacional del Frente Marítimo de Swansea, dentro de la exposición Tides of Treasure, dedicada al patrimonio marítimo galés. La muestra permanecerá abierta hasta junio de 2027.

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