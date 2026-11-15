Carmen Barbieri, tras su internación, deslumbró cantando tango y adelantó cuándo regresa a la TV

Carmen Barbieri confirmó su regreso a la televisión tras permanecer internada por COVID-19 en la Clínica Zabala (Video: Instagram)

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Carmen Barbieri confirmó su regreso a la televisión este lunes después de varios días de ausencia por una internación en la Clínica Zabala, donde fue atendida por un cuadro de COVID-19. La conductora, que recibió el alta médica el martes 10 de noviembre, utilizó sus historias de Instagram para llevar tranquilidad a sus seguidores y anunciar que retomará su programa sin más demoras. Pero no fue todo. Reapareció en sus redes, luciendo su talento para el canto al interpretar en un restaurante un tango de su abuelo.

“Este lunes vuelvo con todo”, escribió, con la energía que la caracteriza spbre la vuelta a su ciclo Con Carmen (El Nueve). La recuperación no fue sencilla. La internación llegó como desenlace de una seguidilla de complicaciones respiratorias que se extendieron durante semanas. A fines de octubre, Barbieri había atravesado un cuadro de broncoespasmo, gripe y fiebre alta que alcanzó los 40°C, lo que la obligó a ausentarse de su programa durante varios días. En aquella ocasión también sufrió una lipotimia cuando se preparaba para salir a trabajar, lo que la forzó a regresar a su casa y guardar reposo. Superadas esas primeras complicaciones, el COVID-19 terminó de justificar la internación que preocupó a su público y a su entorno.

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La asistente personal Meleanie Alvarado anunció el alta médica de la actriz a través de una publicación en redes sociales

Mientras estuvo en la clínica, Barbieri permaneció aislada y no pudo recibir visitas. La noticia del alta fue dada a conocer por su asistente personal, Meleanie Alvarado, quien publicó una historia en Instagram con una foto de la conductora y el mensaje: “Gracias a Dios ya dada de alta. Te quiero”. La propia capocómica replicó la publicación y sumó unas pocas palabras: “Gracias por todo”. Dos palabras que, dadas las circunstancias, decían mucho.

La señal más elocuente de que la recuperación avanzaba bien la dio el fin de semana pasado, cuando Barbieri salió a comer y lo compartió con sus seguidores. “Hoy a festejar la vida”, escribió junto a imágenes de una mesa con pasta boloñesa y copas de vino tinto. No era una salida cualquiera: era una declaración de regreso a la vida cotidiana. En un segundo posteo reposteado por la cuenta del restaurante, se la vio cantando con micrófono en mano, visiblemente animada, ante una mesa de comensales que celebraban un cumpleaños de 80 años.

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La presentadora debió cumplir un aislamiento estricto sin visitas durante su estadía en el centro de salud

Y el tango que eligió para ese festejo no fue casual. Barbieri entonó “Dicha pasada”, una pieza compuesta por su abuelo, Guillermo Barbieri, figura legendaria del tango argentino. Guillermo Desiderio Barbieri nació en Buenos Aires el 25 de septiembre de 1894 y se convirtió en uno de los guitarristas más célebres de Carlos Gardel, con quien trabajó desde 1921 hasta el trágico accidente aéreo en Medellín, Colombia, el 24 de junio de 1935, en el que ambos perdieron la vida. Fue compositor prolífico: Gardel grabó 32 piezas de su autoría, entre ellas tangos que forman parte del repertorio clásico del género, como Anclao en París, Viejo smoking y Dicha pasada, este último con letra del propio Guillermo. Cantar esa canción en un cumpleaños de 80, apenas días después de salir de una internación, tenía una resonancia particular: la nieta del “Negro Barbieri” celebraba la vida con la música de quien le dio el apellido y la sangre artística.

El vínculo familiar con esa herencia cultural es algo que la conductora reafirmó en distintas ocasiones. En 2026, Barbieri también confirmó públicamente la ascendencia afrodescendiente de su familia, al referirse a su bisabuela, la madre de Guillermo, y al apodo con el que Gardel lo conocía: el “Negro Barbieri”. Una historia familiar que, en la voz de Carmen, cobra nueva vida cada vez que sube a un escenario o toma un micrófono.

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Este lunes, Barbieri vuelve a la pantalla después de un parate que sus seguidores siguieron de cerca. Detrás quedan las semanas de fiebre, el aislamiento en la clínica y las alarmas de salud que se acumularon desde fines de octubre. Adelante, su programa y el regreso a la rutina que, según ella misma anticipó, será “con todo”.