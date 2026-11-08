Carmen Barbieri fue diagnosticada con COVID-19: la palabra de Fede Bal (Instagram)

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Horas después de que Federico Bal descartara un nuevo contagio de coronavirus de Carmen Barbieri, el actor en diálogo con Teleshow confirmó que su madre tiene COVID-19. La conductora, internada este sábado en la clínica Zabala del barrio porteño de Belgrano, había tenido coronavirus la semana anterior, pero los resultados de este nuevo análisis arrojaron un diagnóstico positivo.

Fue la propia Barbieri quien se lo informó a su hijo. En conversación con Teleshow, una fuente que habló directamente con la conductora contó que le preguntó si tenía COVID y que ella respondió que sí: “Le dieron el resultado de COVID hoy”, precisó. La confirmación llegó así desde la propia internada, horas después de que su hijo hubiera salido a desmentir esa posibilidad desde Costa Rica, donde se encuentra trabajando.

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La conductora declaró como testigo en el juicio contra el médico Aníbal Lotocki ante el Tribunal Oral N° 17

Este sábado Federico había descartado el COVID apenas se dieron las primeras versiones sobre su salud y señaló que el diagnóstico era una infección urinaria. “Tuvo también. Hace una semana. Viene de una racha de mierda, pobre”, había escrito en referencia al contagio previo de su madre, dando a entender que el cuadro actual era otro. Sin embargo, el resultado que recibió Barbieri este sábado cambió el panorama: el nuevo positivo implica que la conductora acumula un segundo contagio en menos de dos semanas, en el marco de un período de salud sumamente castigado.

La internación se produjo en uno de los momentos más exigentes para la capocómica de 71 años. Solo días antes, el miércoles 4 de noviembre, Barbieri se presentó ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17 de la Ciudad de Buenos Aires para declarar como testigo en el juicio contra Aníbal Lotocki, el excirujano acusado de lesiones graves a pacientes. Su comparecencia estuvo motivada por lo que le ocurrió a Sandra Domínguez, su amiga de varias décadas, tras las cirugías realizadas por el acusado. “Yo no vine a declarar en contra de Lotocki. Vine a hablar de lo que le pasó a Sandra”, sostuvo al salir, según recogió Puro Show (El Trece).

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A pesar de esa determinación, Barbieri no pudo contener la emoción durante su testimonio. “Terminé llorando, no sé por qué”, reconoció. Fue la propia Domínguez quien le explicó el motivo: “Dijiste que mi vida pende de un hilo. Eso dijiste y te quebraste”. En su relato ante el tribunal, la conductora describió una noche en la que tuvo que asistir a su amiga en su propio hogar, porque la paciente llegó desde la clínica con una hemorragia grave ya que Lotocki no contaba con atención nocturna. “Y casi se muere en mi casa. Esa noche fue una noche infernal”, relató. También evocó a Silvina Luna, quien trabajó junto a ella antes de ser operada por el excirujano: “Murió antes de fallecer. La fue matando de a poco lo que tenía en el cuerpo”, expresó. El médico ya había sido condenado a ocho años de prisión en una causa anterior, sentencia que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó.

La conductora atravesó a fines de octubre un cuadro simultáneo de broncoespasmo, meningitis y coronavirus con picos de fiebre

La internación de este sábado no es un episodio aislado, sino el último tramo de una cadena de complicaciones médicas que se extendió durante semanas. A fines de octubre, Barbieri había atravesado un cuadro clínico que combinó broncoespasmo, meningitis y COVID-19 de forma simultánea, con picos de fiebre de hasta 40 °C. Luego de varios días de reposo, intentó retomar sus actividades al frente de Con Carmen (El Nueve), pero volvió a descompensarse antes de poder llegar al canal. “Me bajó la presión y casi me desmayo. No paro de toser por mi broncoespasmo, me tiene sin aire. Ahora estoy en la cama esperando a mi médico”, había contado entonces a Teleshow.

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Gaby, su asistente, describió aquella jornada: esperaba a la conductora en El Nueve con el auto, pero fue el productor del programa quien le avisó que Carmen había llamado para decir que no podía ir. Según el relato de Gaby, Barbieri llegó hasta el vehículo, pero al atravesar la puerta le sobrevino un decaimiento que la obligó a volver a acostarse y llamar al médico. La propia conductora resumió su estado en un mensaje enviado al periodista Pampito: “Estoy débil, con baja de presión. Estaba por subir al auto y me mareé, me mareé tanto que se me nubló todo”. Desde entonces, su recuperación avanzó de forma inestable, con recaídas que se acumularon hasta desembocar en la internación de este fin de semana y en el nuevo positivo de coronavirus que confirmó este sábado.