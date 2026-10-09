Juana Repetto le respondió a Sebastián Graviotto por la crianza de sus hijos: “Él sabe que no estoy de acuerdo”

La influencer habló de la relación que tiene con el padre de sus dos hijo más chicos (Video: Instagram)

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Desde que anunciaron la separación, el rol de padre de Sebastián Graviotto se vio muy cuestionado en redes sociales, en especial luego de que Juana Repetto hiciera declaraciones públicas sobre las ausencias del instructor de esquí en la crianza de sus hijos. En una entrevista con Puro Show (Eltrece), el deportista explicó los motivos detrás de sus prolongadas temporadas fuera de Buenos Aires y reveló detalles del vínculo que mantiene con su expareja desde la separación.

Graviotto remarcó que cuenta con una red de apoyo familiar que lo acompaña en la crianza, más allá de sus ausencias. “Yo siempre le dije a ella que somos unos afortunados por tener una red, la familia también son los abuelos y los tíos. Yo me levanto todos los días y hablo con mis viejos, mis hermanos. Voy a la casa de Juana, el otro día fui a la casa de Reina Reech y me quedé hablando con ella. Tenemos una red de apoyo y siempre le digo eso a Juana”, relató, en referencia a la madre de la actriz.

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El instructor de esquí también se refirió a la exposición pública de su vínculo con Repetto y aseguró que la relación real es distinta a la que se percibe en redes sociales. “Mi relación con ella es distinta a la que ven en redes. Tenemos buenos momentos y otros no tan buenos, pero la verdad es que hacemos un equipo espectacular”, sostuvo, y agregó: “Somos una familia y tenemos salud, eso es lo más importante”.

Sebastián Graviotto aclaró su postura tras los dichos de Juana Repetto sobre la crianza de sus hijos (Video: Puro Show, Eltrece)

El viernes por la tarde, Juana, cómo era de esperarse, respondió a través de sus redes sociales con una serie de historias donde eligió explicar en detalle la dinámica que mantiene con el padre de sus hijos. “Voy a decir solo una cosa porque me están quemando la gorra. Voy a tratar de no tomarme más que una historia para ser cortita, clara y al pie”, comenzó.

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La actriz reconoció que existen diferencias de fondo con su expareja, aunque remarcó que elige priorizar el vínculo familiar por sobre esas discrepancias. “Muy evidentemente, hay un millón de cosas en las cuales no estoy de acuerdo con el papá de mis hijos, motivo por el cual me separé, si no, seguiría junto con él. Dicho esto, hoy elijo tener el mejor vínculo posible por mis hijos”, explicó en sus historias.

Repetto detalló además cómo es la presencia de Graviotto en la vida cotidiana de los chicos. “Él viene a casa, pasa tiempo con el bebé, mis hijos pasan tiempo con él. Aunque yo no esté, comparte tiempo con mis hijos. O sea, está cuidando a mis hijos. Yo trato de tener un vínculo de la mejor manera posible. Trato de llevarme bien. Acepto las cosas como son, las acepté hace un montón y está todo bien con eso. Amo a su familia como si fuese la mía, y yo acepto su vida como es”, sostuvo.

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Juana y Sebastián terminaron su relación en el año 2025

La actriz hizo un repaso puntual de los gastos que asume de manera exclusiva para la crianza de sus hijos. “Esto no quiere decir que yo no pague el 100 % de los gastos de mi casa, el 100 % de las personas que me ayudan a cuidar a los chicos, que trabajan conmigo cuidando a los chicos cuando yo estoy trabajando. O sea, el morfi que está en mi casa lo compro yo, mi jardinero lo pago yo, mi nafta la pago yo, el seguro de mi auto lo pago yo. Todo. El colegio de Toro lo pago yo, el colegio de Beli lo pagamos a medias”, detalló.

Repetto insistió en que su decisión de mantener un buen vínculo no implica estar de acuerdo con todas las formas de crianza de su expareja. “Repito, hay un montón de cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Él sabe que yo no estoy de acuerdo. Las acepto así igual porque digo: ‘Bueno, es lo que hay’. Y a pesar de eso, yo elijo llevarme bien con él y aceptarlo, aunque no coincida. ¿Se entiende? Esto no quiere decir que yo esté de acuerdo, que sea una boluda, que no”, remarcó.

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Sobre los viajes de Graviotto, la actriz explicó cómo fue cambiando su posibilidad de acompañarlo con el paso del tiempo. “Sus viajes, como él bien dice, yo lo conocí viajando. Al principio lo podía acompañar, después volá banana. Después no lo pude acompañar más porque empecé a trabajar un montón, porque necesité trabajar un montón para bancar el circo que armamos. Estoy con la posibilidad en este momento de mi vida de estar. Me está yendo muy bien, estoy con mucho trabajo, puedo estar tranquila, entonces acepto las cosas como son”, relató.

Juana y Sebastián son padres de Belisario y Timoteo, pero el deposrista tiene una gran relación con Toro, el hijo mayor de la influencer

Repetto remarcó que, más allá de las diferencias, prioriza la estabilidad del vínculo familiar. “Yo hubiese hecho las cosas distintas. Mis prioridades son unas, las de él son otras. Bueno, sí, pero está todo rebien. Me llevo bien y si me puedo reír, mejor”, sostuvo.

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La actriz explicó además por qué decidió hacer esas declaraciones frente a uno de sus hijos. “Hablo esto en frente de mi hijo porque estoy hablando de algo que me parece que es lindo y positivo, y es que a pesar de nuestras diferencias como adultos, en cualquier aspecto que tengamos diferencias, priorizamos el bienestar de nuestros hijos. Y es lo que estoy diciendo, me parece que es lindo, positivo, por eso lo estoy hablando en frente del bebé”, concluyó.