Sebastián Graviotto respondió a las críticas de Juana Repetto y defendió su paternidad: “Yo fui muy claro”

Sebastián Graviotto aclaró su postura tras los dichos de Juana Repetto sobre la crianza de sus hijos (Video: Puro Show, Eltrece)

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Sebastián Graviotto salió a responder las críticas que recibió por su rol como padre tras las declaraciones de Juana Repetto sobre las ausencias del instructor de esquí en la crianza de sus hijos. En una entrevista con Puro Show (Eltrece), el deportista explicó los motivos detrás de sus prolongadas temporadas fuera de Buenos Aires y reveló detalles del vínculo que mantiene con su expareja desde la separación.

La polémica se originó luego de que Repetto se refiriera públicamente a la dificultad de afrontar la crianza de sus tres hijos de manera casi solitaria durante los períodos en que Graviotto trabaja en el sur del país o en Europa. Ante la ola de cuestionamientos en redes sociales, el instructor decidió dar su versión y aclaró que la relación con la actriz dista de la imagen que trasciende públicamente. “Una cosa es lo que pasa acá en la tele y otra lo que pasa en nuestra privacidad. La verdad es que cuando hablo con ella nos cagamos de risa y me pregunta si voy a seguir yendo a los programas”, expresó.

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El deportista explicó que bloqueó a su expareja en las redes sociales para encarar la separación desde un plano real, aunque mantienen comunicación diaria

Graviotto también se refirió a la decisión de bloquear a Repetto en sus redes sociales, una medida que había generado repercusión mediática en las últimas semanas. “El tema de que la bloquee de las redes fue un tema de mi separación, una decisión personal para vivirla a ella desde lo real. Somos madre y padre y hablamos todos los días”, explicó, al diferenciar la dinámica virtual del contacto cotidiano que mantiene con la madre de sus hijos menores.

Respecto a los cuestionamientos por sus largas temporadas fuera del país, el deportista remarcó que el acuerdo sobre su modalidad laboral existe desde el comienzo de la relación. “Esta es una charla que tengo con Juani desde el día en el que empezamos a salir. Esta es mi profesión, tengo 30 temporadas y son 15 años de trabajo. Es mi mayor ingreso y es con lo que mantengo a mis hijos. Siempre se lo dejé en claro. Antes me iba seis meses al exterior y ahora solo me voy dos meses. Yo fui muy claro”, sostuvo.

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El instructor detalló además la dinámica que sostiene con Belisario y Timoteo, sus hijos en común con Repetto, durante los períodos en que se encuentra en Buenos Aires. “Cuando yo no estoy acá mantengo un contacto diario a través del celular, pero cuando estoy acá estoy a full y 100% para lo que necesiten. Me reparto mi semana para estar con mis hijos y voy a la casa de Juana seguido porque Timo tiene cuatro meses y no me lo puedo llevar”, relató.

Graviotto sostuvo que su trabajo como instructor de esquí representa su principal ingreso económico y que acordó sus viajes desde el inicio de la relación

Uno de los tramos más destacados de la entrevista estuvo centrado en el vínculo que Graviotto construyó con Toribio, el hijo mayor de Repetto, concebido mediante un tratamiento de inseminación artificial con donante anónimo. “Yo tengo cuatro hijos, con Toribio incluido. La relación que tengo con Toro es hermosa, es lo más lindo que me regaló Dios. Cuando yo me llevo a los chicos, Tori viene a casa, tiene los días que duerme conmigo como todos mis hijos. Le cambié los pañales, lo conozco desde que tiene dos años”, afirmó.

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En otro pasaje, el deportista reconoció que el regreso de Repetto al teatro implicó una reorganización en la distribución de los días de cuidado de los niños, aunque remarcó que ambos mantienen una relación de cooperación. “No dudo de lo que Juana piense de mí como padre, pero sí creo que tiene tres hijos y debe ser difícil... sobre todo ahora que ella empezó con una obra de teatro y yo le escribí para felicitarla. Ahí recalculamos con los días porque ella volvió a actuar. Somos un equipo, yo la adoro a Juana”, sostuvo.

El instructor de esquí detalló que visita con frecuencia la casa de Repetto para estar presente en el cuidado del bebé de cuatro meses

Graviotto también hizo hincapié en la red de apoyo familiar con la que cuentan para afrontar la crianza compartida. “Yo siempre le dije a ella que somos unos afortunados por tener una red, la familia también son los abuelos y los tíos. Yo me levanto todos los días y hablo con mis viejos, mis hermanos. Voy a la casa de Juana, el otro día fui a la casa de Reina Reech y me quedé hablando con ella. Tenemos una red de apoyo y siempre le digo eso a Juana”, relató, en referencia a la madre de la actriz.

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Hacia el final de la entrevista, el instructor relativizó el impacto de las críticas recibidas en redes sociales y portales de noticias, al tiempo que reveló que realiza terapia para afrontar la exposición pública. “Yo hago terapia, cada uno hace lo que puede. No es fácil ser papá y acá estamos, haciendo lo que podemos”, sentenció.

Graviotto cerró su descargo al remarcar que no teme las posibles reacciones de Repetto ante sus declaraciones, y reafirmó el vínculo que los une pese a los conflictos que trascienden públicamente. “No tengo miedo de lo que pueda decir Juana en redes a partir de lo que digo acá, mi relación con ella es distinta a la que ven en redes. Tenemos buenos momentos y otros no tan buenos, pero la verdad es que hacemos un equipo espectacular. Hay algo negativo que dice de mí Juana, siento que es algo del momento. Ella es muy explosiva, pero la verdad que la quiero un montón. Somos una familia y tenemos salud, eso es lo más importante”, concluyó.

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